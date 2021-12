Entérate que celulares dejarán de funcionar en el 2022

Las compañías trabajan en modernizar los equipos, pero de lo que poco se habla es que algunos modelos dejarán de funcionar en 2022 y ya no podrán actualizarse, por lo que quedarán obsoletos.

De acuerdo con Google, el motivo por el que las personas deben renovar sus teléfonos celulares no es para hacerlos gastar dinero, sino que debido a que algunas funciones ya no se podrán actualizar, estas no podrán usarse, además de que los equipos serán susceptibles a sufrir ataques cibernéticos que pueden poner en peligro los datos de los usuarios.

¿Cuáles teléfonos Android dejarán de funcionar en 2022?

Según informó el portal Todo digital, Google indicó que los teléfonos con Android 2.3.7 o inferior dejarán de recibir actualizaciones de software y quedarán prácticamente inservibles.

A continuación te dejamos la lista de los equipos:

Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.



Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Xcover 2, Samsung Galaxy Core y Samsung Galaxy Ace 2.



LG: LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Enact - LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II y LG Optimus F3Q.



ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, ZTE Grand X Quad v987 y ZTE Grand Memo.



Otras marcas: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8.

¿Los teléfonos iPhone dejarán de funcionar?

Respecto a los usuarios de iOS, estos tampoco se salvarán, ya que según lo informado por la compañía, para finales del 2022, los siguientes equipos de Apple dejarán de recibir actualizaciones: