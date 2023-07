Entonces, ¿de 'quén chon' los anuncios?

CDMX.- "¿Quién pompó?": Y dos de las "corcholatas" de Morena, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, responden que ellos no han pagado espectaculares.

Entonces, como también decía el cantante tabasqueño Chico Che: "¿De quén chon?" Anuncios del ex Secretario de Gobernación han tapizado avenidas, pero él afirma que no ha pagado de su bolsillo un solo anuncio que lo promociona.

Y hasta asegura que ha presentado denuncias.

"Yo no he colocado ni un solo espectacular. No puedo hacerlo", respondió ayer.

"Mi foto y mi nombre son marcas registradas y yo he presentado como 300 denuncias porque quiero saber quién los paga y por qué los colocan", declaró en el marco de su gira por Tampico, Tamaulipas.

Carga ex Canciller gasto a editorial

Por su parte, Ebrard dijo que la editorial "Aguilar" que publicó su libro "El Camino de México", es la que los contrató.

"Esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que hacer la editorial del libro", señaló.

El ex Canciller aseguró que la información ha sido pública y que, en su momento, de ser el caso, puede acreditarse de forma fácil.

"Normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que hacer la editorial del libro", señaló.

El libro, indicó, fue presentado en marzo pasado antes de que empezara sus recorridos por el territorio nacional en busca de convertirse en Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación y, al mismo tiempo, candidato de Morena a la Presidencia en 2024.

"Toda esa información creo que es pública. Todo eso se puede acreditar fácilmente", sostuvo.

Cuestionado sobre quién de los aspirantes morenistas es el adversario a vencer, Ebrard consideró que es él quien lleva la delantera.

"Yo soy el que preocupa.

¿Por qué? Porque vamos hasta adelante, porque tenemos apoyo, porque es genuino, porque no estamos haciendo derroche de recursos, etcétera. Es genuino y eso es lo que nos da la fuerza", aseveró.

El aspirante morenista se reunió en este municipio con jóvenes deportistas a quienes dijo que durante su paso por la Cancillería presentó la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de 2036.

Ante los asistentes reunidos en el deportivo municipal, Ebrard ofreció multiplicar los recursos que actualmente se destinan a fomentar el deporte en el país.

Más tarde, en la explanada de la Alcaldía, el ex Canciller tuvo su primer evento masivo en lo que va de la campaña, pues se reunió con más de dos mil personas, la mayoría de ellas integrantes de distintas agrupaciones de recicladores, de transportistas y de ejidatarios.

Los espectaculares de Adán

En el conteo realizado por Grupo REFORMA en la Ciudad de México se registraron espectaculares instalados en el Circuito Interior, Periférico Norte, Viaducto, en las avenidas Insurgentes y Río San Joaquín, así como en la salida de la autopista México-Pachuca.

En todos los casos se trata de portadas de publicaciones, como es el caso del ex Secretario de Gobernación, que aparece en las carátulas de la Revista Red, Revista Central Municipal y Mundo Ejecutivo. Los anuncios del tabasqueño son los más vistosos en extensión y color con un guinda predominante.

En junio pasado, el ex Secretario de Gobernación aseguró que él pagará con recursos propios sus "asambleas informativas".

"El acuerdo del Consejo dice que lo que hay que privilegiar son las asambleas informativas y que haya austeridad. Lo que me toque hacer lo voy a hacer con recursos propios que he estado ahorrando desde hace algunos años y que están en mi declaración patrimonial", sostuvo.