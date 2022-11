Entra la reforma electoral en fase crítica

Víctor Zubieta / Agencia Reforma

Ciudad de México— La Marcha por la Democracia, que la mañana de este domingo irá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, será la caja de resonancia de ciudadanos que se oponen a una reforma electoral que disminuya las libertades políticas y el pluralismo, pero será también el reflector que eche luz sobre los partidos representados en la Cámara de Diputados.

La movilización de mañana será el momento de los ciudadanos, con el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, como único orador de la concentración, en la que participarán 51 organizaciones políticas y sociales. Será, pues, el momento de los ciudadanos.

"En los 30 años y medio que tiene de vida el Instituto Federal Electoral, hoy INE, nunca había visto una arremetida tan fuerte desde la Presidencia. Y el problema es que es una arremetida sin argumentos, con descalificaciones ad hominem, como si la Constitución y la ley no existieran", dijo Woldenberg en entrevista con REFORMA, previo a la discusión de la reforma electoral.

"Ojalá la reforma que pretende el Presidente en términos constitucionales y el material electoral no prospere. ¿Por qué? Porque destruye buena parte de lo construido en materia electoral, que ha permitido la convivencia y la competencia de la diversidad política, las evidencias están para quien quiera verlas".

La movilización, promovida por el colectivo de asociaciones Unid@s, se replicará en en 35 ciudades del País, e incluso en Los Ángeles, así como en redes sociales.

Los organizadores plantean que las exigencias durante la movilización se centren en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y que se expresen demandas como "No a la reforma electoral constitucional", "No a la reforma para restar facultades al INE", y "No al recorte de presupuesto al organismo".

En la movilización también participarán, de manera organizada, PAN, PRI y PRD, partidos políticos sobre quienes recaerá el futuro de la reforma electoral, cuya discusión está programada para la primera semana de diciembre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Dichos partidos forman parte de la mesa de análisis que abrió la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y en la cual se analizan las 100 propuestas en materia electoral que se tienen registradas, siendo la del Presidente Andrés Manuel López Obrador la que concentra la atención tanto de ciudadanos como de las fuerzas políticas.

La movilización de mañana será el momento de los ciudadanos, y en las siguientes semanas los partidos políticos entrarán a escena. Será entonces cuando se conozca si tomaron nota de las voces de los ciudadanos organizados en defensa del pluralismo electoral.

La reforma electoral en cuestión

Estos son algunos de los temas más relevantes de la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo:

Art.35.- Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); reducir el porcentaje a 33% para hacer válido el proceso de revocación de mandato; introducir el voto electrónico.

Art 41.- Se sustituye al INE y a los OPLES concentrándolos en el INEC, y su elección será de manera directa y con la participación de los tres poderes de la Unión; desaparecen los Tribunales Electorales Estatales y se concentran en el TEPJF

Art. 52.- La elección de diputadas y diputados será mediante listas estatales, y se eliminan 200 curules

Art. 56.- Se elegirán tres senadores por entidad, con base en un sistema de listas estatales; y se pasa de 128 a 96 senadores

Art. 115.- Se reduce el número de regidores hasta en 9 por Ayuntamiento

Art. 116.- Se reduce el número de diputados locales siendo el límite de 45, electos por un sistema de listas