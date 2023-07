Entregan constancia de mayoría a Delfina Gómez en Edomex

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Delfina Gómez Álvarez recibió la constancia de mayoría que la acredita como Gobernadora electa del Estado de México.

En sesión especial, el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó la mañana de este sábado el cómputo final de la elección del 4 de junio y declaró la validez de la misma.

La Gobernadora electa recibió la constancia en la sala de sesiones del consejo, a donde llegó acompañada de Horacio Duarte, quien fue su coordinador de campaña, y del senador con licencia, Higinio Martínez.

"Esta constancia que el día de hoy se me entrega no solamente simboliza el que se ganó y el que se puede escribir otra historia del Estado de México, sino también me queda claro que simboliza el gran compromiso y la gran responsabilidad que tenemos para ofrecer y hacer posible el que se pueda presentar un tipo de gobierno y gobernanza diferente", expresó Gómez.

"Es un reto que a todos nos toca y que todos vamos a tener que hacer juntos, esto apenas empieza, este es el inicio de una gran historia".

También acudieron líderes de Morena, PT y PVEM, los partidos que la impulsaron, así como diputados locales y presidentes municipales.

El pasado jueves, al resolver los juicios de inconformidad promovidos por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió la anulación de nueve casillas.

Los 2 mil 548 votos anulados en los Distritos l de Chalco, ll de Toluca y lll de Chimalhuacán, que representan el 0.04 por ciento del total de sufragios, no modificaron el resultado.

Con estos cambios, Gómez, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, obtuvo 3 millones 360 mil 589 votos (52.7 por ciento), mientras que Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, registró 2 millones 838 mil 815 (44.5 por ciento).

Tras realizar los ajustes correspondientes en las actas distritales, el consejo general del IEEM aprobó por unanimidad la validez de la elección a la Gubernatura y entregó la constancia de mayoría.

Delfina Gómez dará un mensaje ante simpatizantes en la explanada del Instituto Electoral.