Entristece saber que siga el espionaje: Monreal

CDMX.- Ricardo Monreal lamenta enterarse que sigue el espionaje y que él es uno de los espiados.

Su número telefónico apareció en carpetas de investigación de la Fiscalía de Colima, cuando gobernaba la entidad Ignacio Peralta, y se revela en medio del escándalo del presunto espionaje de la Fiscalía de la CDMX encabezada por Ernestina Godoy.

"Son prácticas indebidas, de régimenes dictatoriales", dijo. "No se justifica en ninguna de las dos (fiscalías).

Desde que renuncié al PRI, ya se usaba este tipo de maniobras antijurídicas y conductas ilícitas de grabar sin orden judicial a personas".

Monreal se enteró este sábado de que la Fiscalía de Colima lo había espiado, dijo, cuando amigos le dijeron que su nombre apareció en el periódico.

REFORMA publicó que Monreal era uno de decenas de políticos y allegados a quienes varias fiscalías -entre ellas las de CDMX y Colima- espiaron desde 2021.

Es triste ser espiado, dice

El 9 de noviembre, The New York Times publicó que varios políticos mexicanos aparecían en carpetas de investigación, principalmente de casos de secuestro y delincuencia organizada.

Se habían introducido sus números de teléfono en los casos, para obtener copias de llamadas, mensajes y geolocalización, de los servidores de Telcel.

Ayer sábado, REFORMA publicó dos nombres hasta entonces inéditos en este escándalo: el Alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, y Monreal.

"Una de nuestras banderas (en Morena) era que se terminaran ese tipo de prácticas ilegales, ilícitas, perniciosas. Te da tristeza que tú seas víctima de lo mismo que en el pasado cuestionaste", dijo Monreal en entrevista este fin de semana.

En julio de 2021, Monreal era presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Aseguró que nunca supo que se le mencionara en ninguna investigación penal.

Sin embargo, el 11 de julio de ese año, la Fiscalía General de Colima envió un oficio a Telcel -del que Reforma obtuvo una copia- pidiendo datos de Monreal y de otros nueve números telefónicos.

La solicitud a Telcel ocurrió pocas semanas después de que Morena ganó el Gobierno estatal en Colima y cuando aún el PRI gobernaba esa entidad. El Fiscal del estado, en ese momento, era Gabriel Verduzco, quien renunció poco después.

El oficio a Telcel está clasificado como "urgente y confidencial". Lo firma José Luis Beltrán, agente del ministerio público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Pide el nombre de quién era el titular de esa línea telefónica, copia de todos los registros de voz, datos, características técnicas de los teléfonos y el registro de todas los sitios donde captaron señal de las redes de Telcel.

"Es una práctica muy socorrida", dijo Monreal. "Saben que hay uno o dos números involucrados y en la misma solicitud de información aprovechan para meter 10 más, con propósitos políticos, y saber qué están haciendo, aunque no estén relacionados".

En esos mismos meses, en la Ciudad de México, funcionarios de la Fiscalía capitalina enviaron oficios similares a Telcel, para espiar a políticos de Oposición, como Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega.

"Son prácticas indebidas, de regímenes dictatoriales", dijo Monreal. "No se justifica en ninguna de las dos (Fiscalías). Desde que renuncié al PRI, ya se usaba este tipo de maniobras antijurídicas y conductas ilícitas de grabar sin orden judicial a personas".

Este año, Monreal aspiró a la candidatura presidencial de Morena y perdió frente a Claudia Sheinbaum, a quien también se enfrentó hace años, cuando ambos buscaban gobernar la CDMX.

Ahora, Monreal aseguró que no piensa presentar ningún recurso legal por el espionaje en su contra, pero espera que se aclare el caso.

"Cuando no debes nada, no temes nada", dijo. "Creo que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene que explicar muchas cosas a la opinión pública." La Fiscalía capitalina ha dicho que no solicitó ningún espionaje y que los documentos de solicitud son falsos. Sin embargo, Telcel confirmó en un documento judicial que entregó la información a varias Fiscalías.

En Colima, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el espionaje, ni sobre el número de celular de Monreal como parte de una de sus indagatorias por secuestro.