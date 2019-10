Envía Robles carta a Gertz Manero

Ciudad de México.- La ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, manifestó al Fiscal Alejandro Gertz Manero que nunca ha mentido sobre la veracidad de su domicilio y que incluso en él ha estado el hoy Presidente Andrés López Obrador.

En una carta que hizo pública su hija Mariana Moguel, la ex funcionaria respondió así a la Fiscalía General de la República, que ayer indicó en un comunicado que Robles ha declarado falsamente ante autoridades vivir en una casa que no habita.

"Jamás he mentido sobre mi domicilio", aseveró.

"En todo este proceso me he conducido con estricto apego a las leyes y a la autoridad, confiando en la autonomía del Poder Judicial".

Señaló que quien hizo alusión a una licencia con otro domicilio fue el Ministerio Público sin exhibirla en el momento.