Epidemia larga de Covid-19, un éxito para López-Gatell

Ciudad de México

En momentos en que México realiza una reapertura escalonada de actividades, el acumulado de casos confirmados de covid-19 se elevó a 202 mil 951, debido a la ocurrencia de 6 mil 104 nuevos contagios, que suman datos de las últimas 24 horas y de fechas anteriores. Los casos activos son 25 mil 529.

Los pacientes recuperados que le ganaron la batalla al coronavirus son 116 mil 862.

EPIDEMIA LARGA ES UN ÉXITO PARA MÉXICO

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que es un éxito para México haber logrado una epidemia larga, la cual evitó saturación de hospitales, impidió que los pacientes de covid-19 murieran por falta de atención médica y se logró que el pico epidémico, no solo se redujera, sino que se atrasara.

Sostuvo que desde el mes de febrero vaticinó que en nuestro país la pandemia se prolongaría y para demostrarlo presentó un video titulado “La epidemia larga”, donde se observa que por lo menos en 17 ocasiones distintas, hizo dicha declaración.

Señaló que las predicciones no fallaron, porque “no son una bola de cristal” y dependen de que la ciudadanía cumpla con las medidas de higiene y sana distancia.

Además pidió “no difamar” al sistema de salud, porque las pruebas para detectar casos de coronavirus se aplican a los pacientes que las necesitan y no son “privilegio”.

"Aquí hay una situación que ciertamente es contraria a la intuición. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito. De éxito de las medidas de mitigación.

"Yo sé que esto puede ser difícil de visualizarlo, no es que la intención sea prolongar la epidemia. No queremos que se prolongue, las medidas que se hacen no son con el objetivo de prolongar la epidemia, son con el objetivo de reducir el número de personas que diariamente presentan la enfermedad.

-¿El éxito en qué consiste?, se preguntó.

"Con menos personas el mismo día, no se saturan los hospitales es el objetivo uno. Reducir el tamaño del pico epidémico eso es aplanar la curva”, dijo.

"Logramos que hubiera menos casos por día sobretodo en el pico. Logramos desplazar la fecha del pico y hemos logrado que nadie se quede sin atender porque el hospital esté lleno. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue”, detalló.

MOVILIDAD Y OCUPACIÓN HOSPITALARIA

En general, 28 entidades en el país, incrementaron su movilidad, pese a las medidas de aislamiento. Solo en cuatro estados, disminuyó el número de personas en las calles: Querétaro, Guerrero, Nayarit y Morelos.

De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), la Ciudad de México y el Estado de México, tienen 65 por ciento de ocupación en camas generales, frente al 45 por ciento de ocupación nacional promedio.

En camas con ventilador, el promedio nacional es de 37 por ciento.

En contraste, Baja California registró 67 por ciento, el Estado de México 59 por ciento y la Ciudad de México 51 por ciento de ocupación hospitalaria.

Fuente: www.excelsior.com.mx