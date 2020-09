Epidemia por Covid-19 podría extenderse hasta abril: López-Gatell

Agencias

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que México no está exento de sufrir un rebrote de casos de Covid-19, por lo que la epidemia por coronavirus podría extenderse hasta abril de 2021.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que en otros países ya se experimentan rebrotes desde hace aproximadamente cuatro semanas, con repunte de contagios, defunciones y ocupación hospitalaria semejante a lo que se vivió al inicio de la pandemia.

“Por eso hemos hablado de la epidemia larga, la epidemia que en México se calculó que podría durar desde febrero y hasta octubre, pero además podía estar más allá de octubre”, comentó.

López-Gatell reiteró que es posible que Covid-19 se presente en una segunda oleada epidémica que podría extenderse hasta abril 2021.

“Lo hemos dicho en innumerables ocasiones ‘cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza’ y junto con la temporada de influenza puede ocurrir que Covid-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica, y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril del 2021, que es exactamente los meses de influenza”, detalló.

Por lo anterior, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llamó a la sociedad a continuar con las medidas de prevención de los contagios del virus SARS-CoV-2.

“Las medidas de prevención son relativamente simples, pero si se cumplen de manera masiva; es decir, si todas las personas lo hacen puede tener un impacto muy positivo para reducir el número de contagios y eventualmente agotar los ciclos epidémicos en todos los países”, agregó.

Reiteró las medidas de prevención entre las que están:

Mantener la sana distancia. En todo momento procurar estar a dos metros de distancia, cuando menos uno y medio de toda persona sea familiar, conocido o una persona completamente desconocida.

Lavarse las manos con agua y jabón repetidamente 10, 15 o 20 veces al día, aunque parezca exagerado pero no lo es. En caso de no contar con agua y jabón se puede utilizar alcohol gel.

Usar cubrebocas para evitar la salida de las partículas liquidas que pueden tener el virus provenientes de una persona que tenga la infección por SARS-CoV-2.

López-Gatell pidió a la población no confiarse de que el cubrebocas “es una barrera protectora para que no nos lleguen los virus.

“Esto no tiene una utilidad suficiente, ni tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrbeocas, para la persona saludable que no quiere infectarse, es una garantía de que no se va a infectar”, agregó.

Muertes por Covid-19 llegan a 67 mil 558 en México

Autoridades de la Secretaría de Salud informaron este día que el número de muertos por coronavirus en México llegó a 67 mil 558, mientras que los casos confirmados alcanzan los 634 mil 23.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que los casos sospechosos llegaron a 82 mil 215 y los negativos a 715 mil 395.

Mientras que un millón 431 mil 633 personas fueron estudiadas al presentar síntomas de Covid.