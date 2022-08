Era tanto el dolor que llegué a resignarme: AMLO

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Huamantla— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en diciembre de 2013, cuando le dio un infarto al corazón, llegó a "resignarse" por tanto dolor que sentía.

Al encabezar un evento en el Hospital Regional de Huamantla, recordó cómo le salvaron la vida en la Ciudad de México para destacar la importancia de que las clínicas cuenten con equipos y especialistas.

"Me salvé porque me atendieron a tiempo, se me cerró por completo la vena, la arteria, llegué a urgencia a las 2 de la mañana y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria", contó.

"Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, ya no podía, ya no soportaba ese dolor, los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando, afortunadamente se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo y ya llegó el cardiólogo, el especialista y ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron".

Acompañado de la Gobernadora morenista Lorena Cuéllar, López Obrador subrayó la necesidad de que los hospitales tengan capacidad de atender urgencias médicas como infartos.

"En la parte preventiva, que es muy importante, que (quien) se infarte puede venir aquí y tiene los primeros auxilios, porque esto es de atención inmediata, de horas, y buscar la forma", abundó.

"Ya hicimos ese compromiso, de que en Tlaxcala se tenga ya una unidad especializada para hacer operaciones, lo que tiene que ver con cateterismo, es una especialidad, lo que es de la cardiología, el intervencionismo, les hablo de esto porque yo lo padecí".

López Obrador advirtió que en todo Tlaxcala no se practican cateterismos, por lo que los pobladores de ese Estado deben trasladarse a Puebla.

"Entonces tenemos que hacer ese compromiso de que el enfermo pueda (...) tener aquí a los especialistas para salvarles la vida. Saben que después del Covid, y antes del Covid, la primera causa de muerte son los infartos en el país", añadió

"Entonces, es muy importante los equipos, aquí hace falta un tomógrafo, pues hay que tenerlo, pero ya iniciamos, primero hospitales, equipamiento, segundo, medicamentos, que no falten los medicamentos, ya estamos adquiriendo no sólo en México sino en el extranjero".