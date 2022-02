'Era una chica muy amable, una niña educada'

La noticia del homicidio de Michell Pérez Tadeo, mejor conocida como Michell Simón, causó consternación en Coatzacoalcos, Veracruz, la ciudad que la vio nacer, pero que dejó hace varios años para buscar su sueño de ser conductora de deportes.

Tan solo los vecinos de la colonia donde actualmente vive su familia, aún no lo pueden creer, porque apenas la vieron a principios del año…

“Nos cayó pesado esta noticia, como vecina ella, y como la hemos conocido desde que era una niña, que llegamos y para ella no tenemos qué decir, es un dolor, un golpe duro de momento, que no supimos y en realidad no lo creíamos”, comentó Carmela Cuello, vecina de Michell.

“Nos cayó como dicen en Chiapas, como balde de agua fría, porque pues no se esperaba esto y ahora sí menos, más de una persona que fue conocida de nosotros, una muchacha joven, muy amable, tu familia y todo, a nadie le deseamos esto, porque es muy duro, más que dejó a su bebita de 4 años”, agregó.

“Mucho amor y un poco de tristeza, desgraciadamente conocer una niña chica y en esta situación que sus papás están sufriendo, es lo más duro que puede haber, una persona amable, una niña sonriente, una niña educada”, destacó Rosario Cruz, otra vecina Michell.