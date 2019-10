Error en operativo no es derrota: Padierna

Ciudad de México.- La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, afirmó que el error del operativo en Culiacán, Sinaloa, no significa el fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

"El hecho de no lograr la captura de Ovidio Guzmán, como tal vez se tenía planeado, no puede calificarse como una derrota del Estado de Derecho o de la estrategia de seguridad, hay que dimensionarla en lo que justamente es: un error de estrategia de un operativo", expresó en un comunicado.

"Es absurdo denostar toda la estrategia de seguridad a partir de este evento. Se tiene que ver el todo, y no un hecho aislado".

Mencionó que durante estos días se escucharán más críticas y comentarios cuestionando la decisión del Gabinete de Seguridad y el respaldo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a ese repliegue táctico.

Habrá, señaló, obituarios simbólicos pronosticando la hipotética muerte del Estado de Derecho.

Sin embargo, apuntó, la detención de los miembros de la delincuencia organizada no puede ser a costa de la vida y la integridad de toda una ciudad, como estuvo a punto de ocurrir en Culiacán.

Opinó que aunque la detención de Guzmán fuese un objetivo primordial del Gobierno, no puede obviarse que por encima de cualquier propósito de la política criminal se encuentra el fin superior de salvaguardar la vida y la integridad de la población.

"A las voces que denuncian una rendición del Estado, una claudicación de sus deberes o una derrota frente al crimen organizado, no entienden nada sobre las obligaciones de un buen Gobierno", indicó.

"En efecto, no comprenden que la principal obligación del Estado es asegurar la vida y la integridad de las personas, y desde luego combatir a la delincuencia, pero no con actos que pongan en riesgo a la población".

Acusó que las críticas se lanzan desde la posición más cómoda, pues no tenían que tomar la decisión.

Recordó que cuando se tomaron ese tipo de decisiones, sucedieron tragedias como la de Tanhuato, en donde más de 40 personas perdieron la vida en un operativo que continuó sin sentido.