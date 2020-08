Es 10 de julio el día con más casos de coronavirus en el país

Reforma / Pasajeros del transporte público

Ciudad de México— El 10 de julio pasado, 17 mil 767 personas iniciaron con síntomas de Covid-19 en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Se trata del día con más casos de coronavirus por fecha de inicio de síntomas registrado entre el 11 de marzo y el 25 de julio de 2020.

Mientras que el día con más defunciones por Covid-19, según la fecha de ocurrencia de la muerte, sería el pasado 16 de junio, con 788 decesos.

Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia de Coronavirus, explicó que analizar el número de casos y muertes por la fecha en que ocurrieron o iniciaron síntomas permite conocer los días con récords.

En entrevista, aseguró que esto se debe a que el registro que presentan a diario las autoridades de salud presenta atrasos por cuestiones administrativas y a veces puede acumular en un sólo días reportes de fechas anteriores.

"Todos se van con la finta de hoy reportaron 9 mil, hoy los reportaron, pero cuándo empezaron a estar enfermos. Entonces, sí podemos ver aquí que el día de mayor actividad fue hace 20 días, el 10 de julio, el día que más casos se reportaron", sostuvo.

En el caso de las muertes, subrayó, también pueden pasar días entre la fecha en la que ocurrieron y la fecha en que se registraron.

"En las defunciones también pasan días, en lo que se confirma, en lo que se reporta, en lo que se llenan los papeles, ahí hay una cosa administrativa lenta", precisó.

En tanto, según la Ssa, el 88.91 por ciento de las defunciones confirmadas hasta ahora ha ocurrido en pacientes hospitalizados, mientras que el 11.09 por ciento en pacientes ambulatorios.

"Es notable ver por qué uno de cada 10 se está muriendo en su casa. Lo que pasa es que o retrasan la atención o no quieren ir y se quedan en su casa y no se atienden, simplemente, o a veces no les queda claro a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer", lamentó Rodríguez.