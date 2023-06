Es Claudio X. González el gran elector: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Claudio X. González es el gran elector que definirá al candidato del Frente Amplio por México para 2024.

El Mandatario insistió en que el proceso de la Oposición es una faramalla, pues el empresario es quien toma la decisión.

"Todo es una faramalla, ¿quiénes escogen? Pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, es el del dedazo, pero atrás le están diciendo quién", declaró.

- Llama la atención que darán a conocer el resultado el 3 de septiembre, se le dijo al Presidente.

- "Es que eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, si por eso ya les voy a decir antes (este miércoles). Espérense, no, no, no, no es que tienen que mostrar más el cobre. Tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando", respondió.

"Ya se dieron cuenta del truco, pero va a ser muy interesante, nada más espérense, porque vamos a esperar un tiempo más, a que se manifiesten", agregó.

La Alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, irá en septiembre a elecciones primarias en urnas para definir a su candidata o candidato presidencial.

Para evitar que el ejercicio pueda ser infiltrado, se convino en apuntalar un proceso acotado, de suerte que no cualquier ciudadano podrá concurrir a las urnas para participar en la elección del abanderado.

Los interesados en registrarse como aspirantes a la candidatura deberán recabar 150 mil firmas que servirán para formar un primer y gran padrón de electores.

El proceso finalizará con la aplicación de una última encuesta con valor del 50 por ciento y la votación en urnas de los ciudadanos que hayan decidido participar, en al menos 300 centros, lo que representaría el otro 50 por ciento.

Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo dijo que una minoría acostumbrada a la corrupción no quiere dejar de robar.

"No quieren dejar de robar y quieren reconquistar el Gobierno para seguir medrando. No le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo, su Dios es el dinero", acusó.

"Y desde luego, hay un acompañamiento de medios de información o de manipulación, intelectuales alcahuetes, sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador, no pocos, millones", agregó.

El tabasqueño calificó a sus adversarios de racistas, clasistas y de sólo pensar en el beneficio de las minorías.

"Pueden ir a la Iglesia todos los domingos, pero olvidan los Mandamientos, porque la verdadera doctrina de los conservadores de la derecha, lo he dicho muchas veces, porque así me lo dijo Carlos Monsiváis, la verdadera doctrina es la hipocresía".