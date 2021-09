Es Estela Ríos nueva Consejera Jurídica

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Julio Scherer Ibarra, a quien consideró como su hermano, deja la Consejería Jurídica de la Presidencia y que ese cargo lo asumirá María Estela Ríos.

"Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo, porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado.

"Julio es como mi hermano. Nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de transformación", afirmó el Mandatario en conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo destacó que Scherer Ibarra elaboró las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico de su proyecto de transformación.

"En el tiempo que se desempeñó como Consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del País".

López Obrador consideró a María Estela Ríos, quien fue Consejera Jurídica durante su gestión como Jefe de Gobierno capitalino, una persona honesta, con experiencia, principios e ideales.

"Y he tomado la decisión de invitar como Consejera Jurídica a quien ya me ayudó también como Consejera cuando me desempeñé como Jefe de Gobierno en la Ciudad, Estela Ríos. Ya fue Consejera Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México en el 2000", indicó.

"Ya la vamos a presentar, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y tiene maestría en Ciencias Políticas, en la UNAM, pero además ha trabajado con nosotros desde hace un poco más de 20 años. Es una profesional, es una gente con principios, con ideales, honesta y tiene toda la experiencia".