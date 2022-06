Es evidente acuerdo con el narco, refutan a AMLO

CDMX.- Los senadores Germán Martínez, Juan Zepeda y Damián Zepeda reprocharon al Presidente López Obrador haber descalificado a Porfirio Muñoz Ledo "por su edad" luego que el ex diputado declarara que el Gobierno mantiene una alianza con el narco.

"El problema del narco no se resuelve y sí se disuelve en las mañaneras", sostuvo Martínez Cázares, del Grupo Plural.

En opinión del ex morenista, no debe perderse de vista que "la soberanía verdadera reside en quién es el titular de la vida y de la muerte de las personas. La soberanía reside en quien es capaz de hacer vivir o morir a otra persona y en México, desde hace mucho tiempo, no se le pone un alto al crimen: el crimen es soberano porque decide la vida o la muerte de otros mexicanos".

Tras señalar que Muñoz Ledo debiera "ofrecer pruebas" de sus señalamientos, Germán Martínez dijo en entrevista que "hay una queja nacional y un dolor nacional que debe ser atendido: hay más muertos, hay más desaparecidos y hay una monumental extorsión por explotar los bosques, por la pesca, por sembrar maíz, y en la CDMX por tener un restaurante y una tiendita.

"Eso es lo que se debe atender: no me importa a dónde vaya o qué diga el Presidente. Ese ese inmenso dolor y miedo que hay en México no se resuelven y sí se disuelven en las mañaneras. Se disuelven con palabras pero no se resuelven con hechos."

Para Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, "lo que se ve no se juzga y es evidente el trato preferencial que ha tenido el Presidente hacia los grupos delictivos y los grandes narcotraficantes. Basta referirnos a la liberación ordenada por él mismo de Ovidio Guzmán, la deferencia que tuvo al saludar a la mamá de El Chapo Guzmán."

El senador mexiquense advirtió que en Durango, donde habrá elecciones de Gobernador el domingo próximo, "las encuestas marcan una elección cerrada "y una intervención del crimen organizado sin duda puede variar la elección hacia Morena.

Zepeda consideró que la descalificación que hizo el Presidente de los dichos de Muñoz Ledo "es muy lamentable porque en vez de atribuir a un tema de edad debería aclarar cuál ha sido el actuar de él hacia esos grupos.

"Que nos diga cuántos grandes capos ha detenido. Mayo ha sido el mes donde más asesinatos ha habido, que no solamente se salga por la tajante. Los hechos por sí mismos rebasan los dichos del Presidente y confirman los dichos de Porfirio Muñoz Ledo."

El panista Damián Zepeda recordó que es un senador de 43 años que puede "afirmar que todo parece indicar que hay un acuerdo con el crimen organizado por parte del Gobierno. Hay zonas que están cien por ciento dominadas por el crimen organizado.

"¿Por qué digo esto? Porque es evidente que el Gobierno le ha entregado la plaza al crimen. A nivel nacional, el Presidente López Obrador afirma que hay una política de no perseguir a los líderes de las bandas criminales. Eso es un cheque en blanco, los decomisos de drogas han caído y las Guardia Nacional ve pasar los delincuentes."

De acuerdo con el ex dirigente panista, "hay una política de no combatir al crimen organizado y la violencia está fuera de control, lo que se traduce en un Estado que en muchos lugares claro que está dominado por el narco, en un evidente acuerdo de voluntades con el Gobierno. ¿Dónde está la estrategia del Gobierno? Eso se traduce en un narco estado.

"Es evidente que, voluntaria o involuntariamente, en la práctica, claro que existe un narco estado en muchas zonas del País".