Es increíble que AMLO proponga reforma electoral: Córdova

Ciudad de México— Para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, resulta increíble que a tres semanas de la elección, la cual fue impecable, el presidente Andrés Manuel López Obrador esté proponiendo una reforma electoral.

"Es increíble, que a tres semanas después de una elección como esa se esté insistiendo en una reforma electoral desde la propia presidencia de la República.

"¡Cuidado con las reformas electorales! No hay que emprender esa ruta a menos que sea verdaderamente necesaria porque los tiempos que corremos son de gran riesgo, de una gran demagogia, tiempos, en consecuencia, en los que una reforma electoral no nos puede llevar por la ruta de fortalecer lo que hoy tenemos, sino de, eventualmente, perder lo que tan afanosamente hemos conseguido", advirtió.

Hace unos días, el presidente López Obrador advirtió sobre una reforma electoral en la próxima Legislatura, que contemple la renovación total de los integrantes del INE, nuevas reglas para garantizar imparcialidad del árbitro y reducir el costo de los comicios y del aparato burocrático del Instituto.

Al participar en el foro internacional "Construyendo la democracia del siglo XXI", el consejero consideró que existen riesgos de una reforma electoral en medio de las "pulsiones autoritarias" que se viven en varias regiones de América.

"No pensemos en reinventarlos, está bien mejorar, pero una reforma abre la puerta a eventuales retrocesos y eventuales riesgos. Las reformas electorales deben tener autonomía en su discusión, tienen que ser discutidas en su pertinencia e idoneidad y no en el contexto de una agenda mucho más amplia porque se corre el riesgo inevitable de que desde distintas posiciones políticas, la reforma electoral no sea discutida, en sus méritos y sea moneda de cambio.

"Que parta de diagnósticos reales, cuáles son los problemas que se quieren resolver, si no se tiene claro cuáles es el problema que se quiere resolver, que se quiere mejorar, pues no tiene sentido emprender una reforma porque se puede abrir la caja de Pandora", dijo.

Córdova consideró que las elecciones del 6 de junio fueron las mejores que ha organizado el INE, por las implicaciones que tuvieron, por el tamaño, por la pandemia, por la violencia y por la "inédita virulencia del discurso contras las autoridades electorales".

"Fueron elecciones que desde el punto de vista técnico y organizativo son impecables, lo digo sin medias tintas, son probablemente las mejores elecciones, desde el punto de vista de la organización por el contexto, sobre todo", agregó.

Recordó que las reformas que en México se han dado han sido para dar mayor certeza al sistema electoral, mejorar las condiciones de equidad, las reglas de fiscalización y un nuevo modelo de comunicación política.

"Pero todas son reformas incrementales, cuidado, en los tiempos que corren, abrir la puerta a una reforma electoral puede traducirse en una contrarreforma electoral", añadió.