'Es mi único ingreso': cientos de mexicanas en zozobra por el nuevo impuesto a ventas por catálogo

Cuando Socorro tenía 50 años decidió comenzar a vender productos de belleza por catálogo. La precariedad laboral y la necesidad de obtener mayores ingresos para beneficio de la economía familiar, la obligaron a explorar nuevos métodos, como el negocio de la venta directa.

Socorro Espinosa Bustos lleva cuatro años ininterrumpidos dedicándose a distribuir productos de la marca estadounidense Mary Kay, una fabricante de cosméticos que llegó a ser la sexta empresa dedicada a las ventas directas más grande del mundo en 2011, con ganancias netas de USD 2.9 millones.

Actualmente, ella radica en Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio del Estado de México perteneciente a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En esa localidad y algunas cercanas como Los Reyes Las Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl, son principalmente las zonas donde vende sus productos.

Gracias a las ganancias de sus ventas, Socorro tiene un ingreso promedio de 250 pesos netos diarios, más del doble que quienes perciben los 102.68 pesos de salario mínimo. No obstante, teme que esa cantidad pueda disminuir en caso de que se establezca el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas dedicadas a esta modalidad de venta.

“No estaba enterada”, dice Socorro a Infobae México, cuestionada sobre esta iniciativa. “Pero realmente no es la compañía la que sale afectada sino nosotros porque le damos la cara al cliente, si les subimos los costos nos van a preguntar qué pasó”.

“La venta por folleto, por lo regular hago una venta de 500 pesos diarios, de los que la mitad es mi ganancia. La otra mitad es la reinversión del producto o con lo que voy a volver a comprar producto, si vendo 500 pesos en promedio diario y el costo se dispara, con esos mismos 500 podría comprar menos producto”, comparte.

Aunque no está estipulado un aumento de impuestos como tal a las personas físicas que se dediquen al negocio de la venta por catálogo, sí se estiman medidas para que la recaudación de la SHCP sea mayor.

El pasado 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, presentó el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 en el que se propuso un proyecto de Iniciativa para modificar la Ley de Impuesto sobre la Renta en el que se pretende adicionar un artículo 76 B, con el objetivo de recaudar más impuestos y suprimir la evasión fiscal.

Hacienda pretende diagramar un esquema simplificado de retención y en ese proceso se determinará el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar sobre la diferencia entre el precio de venta sugerido y el de compra.

En el punto 11 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, se propone un “esquema de retención para personas físicas que realizan ventas a menudeo”.

“Es un impuesto negativo porque a los clientes no les gusta que les suban los precios. A lo mejor si los suben entre 3 o 5 pesos no es mucho el impacto, pero el impuesto no serán 5 pesos, pero que se cobre impuestos sube mucho los costos y para ti la venta es menor”, insiste Espinosa Bustamante. “Es mi único ingreso”.

Así como Socorro, cientos de vendedores han mostrado su inconformidad ante este eventual ajuste. Recién esta mañana se movilizaron unas 700 personas en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la Ciudad de México con el objetivo de ejercer presión a los legisladores y rechacen esta moción presidencial.

Vendedores se manifestaron en San Lázaro

Encabezados por la diputada priista Cynthia López Castro, los manifestantes expresaron su rechazo contra la iniciativa que pretende gravar la venta de mercancía por catálogo.

“No estaba enterada, si no pues los apoyo, son nuestros ingresos directamente”, reclama Socorro, cuyas principales ventas provienen de productos del cuidado de la piel como cremas humectantes, cremas limpiadoras y pinturas como labiales; así como maquillajes, sombras y delineadores.

Quienes acudieron a la manifestación emitieron consignas como “¡no al impuesto, no al impuesto!”, dirigidas hacía los diputados de de Morena. Y otras aún más directas hacia el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador: “¡Morena, rateros!”.

Según la diputada Cynthia López, quienes se dedican a esta actividad son mujeres en un 78%, por lo que considera que la eventual medida es un atentado directo contra el género femenino.

“Es pronto para evaluar a López Obrador, pero lo que he visto, yo no le veo ni pies ni cabeza. No le veo un futuro, hay incertidumbre y solo queda esperar. Esos cambios tan drásticos que sacan (cobro de impuestos), la verdad sí afectan mi economía y la de mi familia”, comenta Socorro.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD), el tamaño de este mercado ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años, justo el tiempo que lleva Socorro como vendedora de productos Mary Kay. Se estima que en 2015 generó ventas netas por 65.7 millones de pesos; en 2016 por 69.4 y en 2017 por 71 millones.

“Mi ganancia ha ido en aumento, como todo negocio es a clientelaje, empezamos con poquitos, con los conocidos, familiares y amistades para de ahí hacer una cadena de recomendaciones. Ese es nuestro modelo, el cómo vamos tratando a la gente, va e aumento, por supuesto, aumenta mi cartera de clientes por el trato que les debemos dar, es personalizado y un trato de darles su regalito de vez en cuando y estar al pendiente de lo que necesita para que sea un cliente fiel y sí, nosotros damos la cara, si suben los impuestos, para mí sería perjudicial”, sentencia Socorro.

Se estima que alrededor de 2.5 millones de personas en México se dedican a la venta de productos por catálogo, ya sea como única actividad económica, o para completar sus ingresos.





