Es un error entregar Mesa a PRI, dice Noroña a AMLO

Óscar Mireles/ Reforma

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está equivocado, pues es un error entregar la Mesa Directiva al PRI.

"Señor General, si tengo ganada la plaza por qué quiere que se la entregue a los conservadores. Me parece inconcebible. Nuestro compañero Presidente se está equivocando, yo le pido que nos acompañe, que rectifique. Es un error entregar al PRI la Mesa Directiva, es una irresponsabilidad, es un acto político que no debe consolidarse", expresó Noroña.

Hoy, el mandatario federal pidió a los legisladores federales respetar el reglamento sobre las asignaciones de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

"De acuerdo al reglamento, el primer año la presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños, que tiene más diputados. En el reglamento se establece, segundo año, para el que tiene el segundo lugar, correspondía al PAN.

"Pues si se quería modificar el reglamento y como se tiene la mayoría se puede, pero no se debe, porque la política es un imperativo ético. Entonces, si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar", señaló.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, Noroña explicó que su argumento para quedarse con la Mesa Directiva es con la intención de proteger a López Obrador.

"La seguridad del Presidente está en vilo, se juega la vida todos los días. ¿Y si le pasara algo? El PRI asesinó a su candidato a la presidencia en 1994, asesinó a su líder Ruiz Massieu, son una pandilla de asesinos. ¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política en algún momento?, ¿quién asume la Presidencia? El presidente o la presidenta de la Cámara", dijo.

El legislador agregó que debido a ello es legítimo que el PT recupere la tercera fuerza con la que llegó a esta Legislatura, pues en su partido no hay nada "oscuro".

"No hay cargo por importante que sea que se base de principios, de ideales, no hemos mentido, no hemos robado, no hemos traicionado al pueblo ni lo haremos. Podemos ver a la cara a nuestro compañero Presidente y decirle que no hay nada oscuro, incorrecto, no hay nada inmoral. Es legítimo que el PT recupere la tercer fuerza con la que el PT llegó a esta Legislatura", sentenció.