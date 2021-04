'Es una calumnia, no hubo abuso sexual': diputado Saúl Huerta

Excelsior

Ciudad de México.- El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona afirmó que las acusaciones en su contra de abuso sexual contra un menor de edad son una infamia y una calumnia.

"Mira al respecto quiero decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación”, aseveró durante una entrevista presentada por Ciro Gómez Leyva.

Huerta Corona negó categóricamente que haya existido un abuso o intento de abuso y que le sembraron y le crearon las circunstancias para hacerlo parecer como culpable.

"No hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia”.

Señaló que ha sido linchado mediáticamente sin que exista la presunción de inocencia. “Nadie ha ido a las investigaciones, a la carpeta de investigación donde no existe un solo elemento que me incrimine”.

"Jamás le di una droga, jamás hubo un intento de hacerlo víctima de algún abuso o acoso sexual. Lo único que le puedo decir a la sociedad es que niego categóricamente que eso haya existido”.

Enfatizó que confía en las instituciones y que estará pendiente de que realicen las investigaciones acordes a derecho.

"Tengo la conciencia tranquila confió en las instituciones, en la presunción de inocencia. No hay un solo elemento en la carpeta de investigación o no podría haber porque no hubo tal circunstancia. Soy inocente y las instituciones esclarecerán esto. Confío en ello plenamente”.

Informó que se separó de su grupo parlamentario y del partido político "a efecto de que no se le afecte a ellos, porque antes de interés personal existe el interés supremo de la nación”.

"Quiero decirles categóricamente que, aunque las circunstancias me acusan, jamás hubo ese intento, jamás hubo esa fuerza. Me someteré a los llamados que tenga, al final de cuenta mi inocencia será el resultado de esta investigación.