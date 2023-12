Es una tragedia que abandone a Nuevo León.- Xóchitl

/ Evento con Xóchil Gálvez

Monterrey, México.- Xóchil Gálvez, precandidata de la coalición Frente Amplio por México, dijo que es una tragedia que "alguien" que se comprometió a gobernar Nuevo León deje abandonado el estado.

Gálvez encabezó un evento en conjunto con dirigentes a nivel nacional y local del PRI, así como con Alcaldes y diputados locales de ese partido en las instalaciones de Rancho Live Concert, en Juárez, a donde llegó acompañada de Alejandro "Alito" Moreno dirigente nacional del PRI.

"Miren nada más lo que está pasando en Nuevo León , es una tragedia, es una tragedia que en lugar de que alguien les dijo que quería gobernarse vaya y los deje abandonados a su suerte", expresó durante su mensaje.

Cuestionada sobre la situación a la que se enfrenta Nuevo León por la designación del Gobernador Interino, Gálvez planteó que debería ser la Suprema Corte de Justicia quien intervenga.

"Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de entrar y decir qué es lo que procede en Nuevo León, hay una sentencia del Tribunal Federal Electoral donde dice que es el Congreso quien debe de nombrar al Gobernador por mayoría", señaló en entrevista posterior al evento.

La aspirante a la presidencia cuestionó que Samuel García este haciendo lo que tanto criticó cuando fue Senador.

"A mi lo que me parecen es que cuando damos la palabra en la política es lo más importante, un ser humano cuando da su palabra, yo me acuerdo mucho que criticaba al Bronco porque yo lo conocí cuando era Senador y decía que él no iba a hacer lo mismo que hizo El Bronco y mucha gente le creyó, entonces hay un problema con su palabra".

La apertura del evento fue encabezada por el Alcalde de Juárez, Francisco Treviño, quién estaba en compañía del dirigente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa.

"¡Que México lo sienta, Xóchitl Presidenta!", fue una de las consignas lanzadas en el evento.

Al evento acudieron: el Alcalde de Apodaca, César Garza, las diputadas locales Lorena de la Garza y Anita González, el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel.