Escala confrontación entre migrantes y policías

Tapachula.- Migrantes africanos vandalizaron la estación migratoria Siglo 21 en su día 17 de protestas para exigir libre tránsito por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos.

Los extranjeros tiraron vallas metálicas, pintaron paredes con consignas y hubo jaloneos con elementos de la Guardia Nacional y Policía Federal que resguardan el inmueble.

"Presidente Andrés Manuel López Obrador queremos libertad" e "Instituto Nacional de Migración Mafia", se leía en las pintas.

Durante las protestas hubo golpes entre policías y manifestantes, sin que haya heridos.

Este jueves, las autoridades no colocaron el módulo de atención que también fue vandalizado en días previos.

Los extranjeros insisten en exigir un oficio de salida que les permita transitar por México y llegar a la frontera norte.

Otros dicen requerir el documento para salir de la frontera sur por la falta de oportunidades de empleo.

"Nosotros no queremos nada más que un oficio de salida para el norte, señor Presidente con todo respeto como autoridades de orden a Migración para que dé oficio de salida para salir de Tapachula e irnos para el norte", indicó un manifestante.

Aseguró que no quieren el refugio mexicano y que su reclamo se sustenta en la ley.

Asimismo, acusó que el INM les ha ofrecido atención, pero sólo les alargan la espera.

"Migración es racista, en migración hay mafia, migración es terrorista y abusa de su poder, ya no queremos seguir aquí" expresó.

De acuerdo a estimaciones de los propios africanos y activistas, hay unos 3 mil extracontinentales varados en la frontera con Guatemala.