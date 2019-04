Esconden contratos colectivos

Ciudad de México.- El número de contratos colectivos de trabajo en México es desconocido, ya que las autoridades laborales no han ordenado la estadística, sobre todo a nivel de entidades federativas.

Actualmente, estos contratos se encuentran dispersos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en las Juntas locales distribuidas en los estados de la República.

A pesar de que desde la reforma laboral de 2012 se introdujo el mandato de digitalizar todos los contratos colectivos, esta regla no se cumplió.

"Desafortunadamente, por la falta de recursos en las Juntas de Conciliación, no se tienen sistematizados los contratos colectivos de trabajo, sobre todo en estados donde no hay mucha industria.

"Por ley, los contratos colectivos deberían estar publicados en internet, pero muy pocas (Juntas) han podido digitalizar los registros. En la Junta Federal van más avanzados", aseguró Óscar de la Vega, abogado laboral.

De la Vega explicó que, según la actividad de la empresa, le corresponde una jurisdicción local o la federal.

El Artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo establece algunas actividades que son fundamentales para el Estado, como la industria automotriz, petróleo o el sector alimenticio, a los cuales les corresponde la Junta Federal.

El resto de las actividades están en Juntas Locales de Conciliación, así que la mayoría de los contratos deben estar en los estados.

Además, muchos de ellos son de sindicatos de protección, denominación que reciben aquellos gremios que manejan la relaciones laborales de muchas empresas para evitarles huelgas.

Pablo Franco, exfuncionario de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, afirmó que es imposible determinar cuántos contratos colectivos existen.

"Es imposible saber porque en materia de construcción se depositan cualquier cantidad de contratos y por lo general son por obra determinada. En la Ciudad de México hay 62 mil contratos activos depositados. La mayoría de protección", afirmó.

Conocer la estadística total y depurar el padrón llevará por lo menos otros dos años, según la reforma laboral aprobada el jueves por los diputados y que fue enviada al Senado.

La reforma contempla la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entidad en la que se depositarán todos los contratos colectivos.

De acuerdo con el dictamen aprobado, en un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, se expedirá la Ley Orgánica de dicho Centro.

Luego, el Centro Federal de Conciliación iniciará sus funciones de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos en un plazo no mayor a dos años.