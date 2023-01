'Escuché que me gritó': madre de Ángela

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ángela Olguín, de 16 años, y estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel 19 de Ecatepec, desapareció afuera de los baños públicos del paradero de Indios Verdes, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, justo debajo de una cámara del C5.

Su madre, Rocío Bustamente, a quien acompañaba, había entrado a los servicios sanitarios y no había perdido de vista a su hija a lo largo del tiempo que pasó haciendo fila, pero, en los minutos en los que estuvo dentro, la escuchó gritar. Cuando salió, Ángela ya no estaba ahí y su teléfono había sido apagado.

"Veníamos del Metro Taxqueña a Indios Verdes, a las 5:30 de la tarde salimos y yo fui al baño, ella me esperó afuera, sí había fila pero le estaba echando un ojo, de pronto escuché un grito diciendo 'ma', me apuré a salir y ya no estaba mi hija", relató Rocío.

Recorrió los puestos de la zona, preguntó por ella entre los comerciantes, pero nadie pudo darle información concreta.

Ayer, la familia de Ángela acudió a las oficinas del C5, donde las autoridades mostraron la grabación de videovigilancia de la zona. De acuerdo con Rocío, en esta se muestra el momento en el que la menor es interceptada por un hombre, quien la toma del brazo y se la lleva.

"Mi hija no se fue, se la llevaron. Ya están las grabaciones pero las autoridades no han iniciado ninguna investigación", reclamó anoche.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) refirió que abrió una carpeta de investigación y activó los protocolos para la búsqueda de la joven.

"Detectives de la Policía de Investigación (PDI) se coordinaron con el personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5 para la revisión y detección de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona", señaló la FGJ.

Ayer, por segunda noche consecutiva, familiares y amigos de Ángela cerraron Insurgentes Norte para exigir que el caso sea esclarecido lo más pronto posible.

"¿La has visto?", preguntaban los manifestantes a los motociclistas y conductores.