Escuelas particulares exigen reabrir ya y retomar las clases presenciales

Las escuelas particulares del país exigen regresar a clases de manera presencial tras casi un año de estar cerradas por la pandemia de Covid-19, lo que les ha ocasionado múltiples daños.

En una conferencia de prensa realizada este martes, Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, señaló que estos planteles buscarán diálogo con las autoridades educativas a nivel federal y local —incluyendo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), las secretarías estatales y los gobiernos locales—, pero advirtió que abrirán incluso si no obtienen su aprobación y, de considerarlo necesario, acudirán a instancias legales.

“En un momento dado, nosotros vamos a abrir con el reconocimiento de la SEP, sin el reconocimiento y aun contra la Secretaría de Educación, porque el Estado de derecho está de nuestra parte y lo vamos a hacer valer a través de los juicios que podemos usar, que es el del amparo, juicios de nulidad, administrativo, pero ya veremos en qué condiciones vienen las arbitrariedades de estas autoridades para ver qué recursos son más convenientes, pero de que abrimos, abrimos”, afirmó.

De acuerdo con datos de la organización, de las aproximadamente 48,000 escuelas privadas de todos los niveles en toda la República, cerca de 20,000 están en riesgo de cerrar, en tanto que de los 5.5 millones de estudiantes del sector privado, alrededor de 2.2 millones se pasarán al público.

Villar explicó, de ese total de escuelas, actualmente están funcionando unas 30,000, debido a que unas ya cerraron de forma definitiva y otras prefirieron no trabajar en el ciclo escolar 2020-2021. Sin embargo, los padres de familia ya demandan que se abran los planteles.

“Vamos a hacer abrir las escuelas para que los padres de familia que quieran enviar a sus hijos a las escuelas lo puedan hacer, hay padres de familia que todavía tienen temor y dicen ‘yo no voy a llevar a mis hijos a las escuelas de forma presencial, porque todavía tengo miedo’, eso quiere decir que iniciaremos con los padres que necesiten enviar a sus hijos a las escuelas para poder reactivar sus actividades”, aseguró.

El presidente de la asociación dijo que aún no tienen una fecha definida para esta eventual reapertura. Señaló que esto se va a determinar lo antes posible, pero espera que sea ya en febrero, porque “no pueden esperar más” pues se estima que tomará seis años la recuperación del retroceso educativo que están sufriendo los estudiantes.

Villar aseguró que se va a capacitar a quienes quieran participar para que tengan los elementos necesarios y los protocolos, suyos y recomendados por la SEP, para una apertura segura, aunado a que se pidieron vacunas para el personal.

“La idea es que se abran ya presencial, en condiciones normales, con todos los protocolos de sanitización”, dijo, al comentar que los integrantes de la organización consideran que, por la deserción que ha habido y por quienes no quieran retornar aún, tendrán las condiciones para tener clases normales.

Villar detalló que entre el 50% y el 65% de los padres quiere enviar a sus hijos en forma presencial, y 35% no quiere. “Tuvimos una deserción, podemos tener en un grupo clases presenciales de manera normal, quienes no quieren enviar a sus hijos seguirá siendo por línea”, dijo, aunque reconoció que no habrá mucha socialización con quienes estén en su casa.

La SEP estableció un protocolo para el regreso a las aulas dependiendo del color del semáforo epidemiológico en cada entidad. Campeche, que ha permanecido en verde desde septiembre, está en proceso para la reapertura, por lo que se está vacunando al personal de las escuelas.

