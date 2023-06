¿Espectaculares? Soñaba con que hubiese uno mío: Monreal

Puebla, México.- Por segundo día consecutivo Ricardo Monreal vio excesivo el despliegue de espectaculares, ahora en territorio poblano, pero advirtió que sólo Morena puede hacer un llamado a la moderación.

"Ayer yo venía viendo, soñaba con que hubiese uno mío, no, no salió ninguno, pero no lo sé, no puedo yo decir nada de eso, a lo mejor el partido, no lo sé y no voy a acusar ni a descalificar a ninguno de nuestros compañeros. A nadie, porque es la unidad lo que necesitamos, no nos apasionemos, no generemos una reacción que puede después provocar alguna diferencia, estamos en un proceso", dijo.

"Por eso es importante que le demos rapidez a las reglas internas de Morena para que no nos rebase el sentimiento de la confrontación entre nosotros o de la diferencia entre nosotros, yo recomendaría tranquilidad y actuar con mucha prudencia para mantener la unidad".

En conferencia de prensa, el senador con licencia remarcó que como delegados de la defensa de la transformación deben mantener y procurar la unidad interna de los militantes, por lo que llamó a sus pares a tener limitaciones.

"Lo que no puedes hacer es promoverte como candidato, precandidato, lo que no puedes hacer es ofertar políticamente posiciones o aplicación de políticas públicas o difundir plataformas electorales o programas partidistas lo que no puedes hacer es financiamiento ilegal o incluso siendo legal pero prohibido por la ley", expuso.

"¿Qué si puedes hace? Informar sobre lo que se ha hecho en estos últimos cinco años en distintas materias ¿Qué sí puedes hacer? Proponer cómo mejorar esas políticas públicas que están aplicándose a partir de hace 5 años ¿Qué puedes hacer dentro de la 4T mantener la unidad y convocar a la unidad? En pocas palabras promover lo que la 4T ha hecho y proponer soluciones a asignaturas pendientes que pueden ser profundizadas o corregidas por la misma 4T en una etapa posterior".

Monreal alertó que cualquier discurso en la emoción puede rebasar esos límites que señala los lineamientos del partido e incluso el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Entonces es muy delgada la línea que tenemos que sujetarnos y conducirnos, incluso en los gastos, el recurso que aportó el partido ellos lo manejan directamente, no crean que no lo dan a nosotros, ellos lo manejan directamente, cubren el sonido, cubren el templete, cubren la renta del salón, cubren las reuniones, ellos directamente, no crean que nos dan el dinero en efectivo y nosotros lo distribuimos", puntualizó.

El político zacatecano dijo que este miércoles, en el tercer día de proselitismo de las "corcholatas", se reunirá en privado con personajes que le pidieron dialogar con él en corto.

Después sostendrá por la tarde una asamblea informativa en el Centro Mexicano Libanés, también en la capital poblana.

"Yo entiendo la dificultad para mí en Puebla, porque obviamente no creo que junte 40 mil gentes hoy, es complicado, porque vengo solo y vengo con el ánimo creciente de transmitir lo que pienso, de transmitir en lo que creo, de analizar los logros de la 4T pero también de revisar lo que falta", añadió.

Respecto a los escándalos que anteceden a los acompañantes de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, Monreal consideró que cada uno ha hecho lo posible por contar con los mejores apoyos en los estados.

"Yo tendría no tendría elementos para acusarlos de corruptos o de deshonestos, en todo caso la autoridad tendría que hacerlo, pero cada uno ha hecho lo posible por rodearse por los mejores elementos que uno cree tener", opinó.