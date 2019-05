Especulan por tierras para nuevo aeropuerto

Ciudad de México.- Aunque el Gobierno federal planteó pagar entre 200 y 250 pesos el metro cuadrado en los terrenos de Santa Lucía, ejidatarios se organizan para pedir hasta mil 200 pesos.

En San Miguel Jaltocan, Municipio de Nextlalpan, los ejidatarios se han reunido en diez ocasiones con representantes federales, pero hasta ahora no han concretado ningún acuerdo.

"Nosotros hemos dicho que mil 200 el metro cuadrado, pero no han contestado nada", sostuvo Marcos, quien acudió al Comisariado Ejidal para actualizar sus escrituras.

Uno de los miembros del Comité de Vigilancia del ejido reconoció: "Estamos depurando porque muchos quieren arrimarse al pastel".

La Alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, admitió que la negociación con los ejidatarios ya comenzó y que incluso en las asambleas se ha solicitado la construcción de un hospital o una universidad, así como dotar a las comunidades de agua potable.

"El Gobierno federal es el que está consultando directamente a la gente", dijo.

En medio de terrenos verdes, ubicados en zona de riego y dentro del polígono para el Aeropuerto de Santa Lucía, un campesino sostuvo que ni la Sedatu ni la Sedena le han hecho una oferta sobre el costo de su predio.

"Ésta es mi tierra, vea cómo produce, yo a mi tierra no le pongo precio", comentó.

En la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental, que la Sedena registró ante la Semarnat, advirtió que la especulación sería un problema para el proyecto.

"El precio y usos del suelo de las tierras aledañas al sitio de proyecto pueden entrar en un proceso de especulación y presión para el cambio de su uso.

"Este es un riesgo que no es fácil de controlar, ya que entra en un proceso de oferta y demanda, situación que se complica", manifestó la dependencia.

El plan original tiene contemplado una inversión inicial de 3 mil millones de pesos para adquirir más de mil hectáreas de terrenos ejidales y de particulares.