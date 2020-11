Espera AMLO que Zebadúa aporte para recuperar dinero

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que mediante la figura del "criterio de oportunidad", Emilio Zebadúa, quien ofreció revelar el papel del ex Presidente Peña Nieto y la ex Secretaria Rosario Robles en desvíos de recursos, aporte para que se pueda reparar el daño en el caso de la "Estafa Maestra".

"No tengo yo tampoco mayor información sobre eso, es un procedimiento de la Fiscalía que está establecido en la ley, es una especie de testigo protegido, tiene un nombre, es criterio de oportunidad, así, según este procedimiento, quien contribuye una información para que se implique a más personas, sobre todo de alto rango y la autoridad que investiga tenga elementos suficientes, se le considera al denunciante una disminución de su posible pena, eso se usa mucho en Estados Unidos.

"Luego también allá procuran recuperar el dinero, que eso también aquí debe de aplicarse, la reparación del daño y son instrumentos o procedimientos que hacen, se aplicaban, lo que ahora la Fiscalía está llevando acabo", señaló en conferencia.

Aunque dio su aval a la figura que aplica la FGR, afirmó que no quiere decir que más personas se atengan a ese procedimiento para perjudicar a otros.

"Yo lo veo bien, nada más que no tengo información, y no le mando a decir a nadie que se acoja a ese procedimiento para perjudicar a otras personas, no hacemos eso nosotros", agegó.

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, pieza clave en la "Estafa Maestra" ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel de Enrique Peña Nieto y Rosario Robles, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI.

Fuentes del Gobierno federal confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal.