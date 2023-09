Espera Blanco 'luz verde' de Morena para ir por CDMX

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que espera "luz verde" de Morena para pedir licencia para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"Sí (podría pedir licencia este mes), vamos a esperarnos, vamos a ver qué es lo que comenta Mario Delgado y si es así esperarnos a la decisión de pedir licencia e irnos a la Ciudad de México a trabajar", afirmó en entrevista con medios locales.

- ¿Tiene encuestas en las que vea posibilidades de competir?, le preguntaron.

"Sí, sí tengo posibilidades. Sí hay posibilidades de que pueda ganar si la contienda es con responsabilidad. Sí tengo muchas posibilidades de poder ganar. ¿Por qué no?", respondió.

- ¿No se achica con ninguno de los aspirantes?, se le cuestionó ante la versión de que Claudia Sheinbaum quiere que el candidato sea Omar García Harfuch.

"No, por qué me voy a checar si yo no me achicaba con los alemanes, italianos, menos con los aspirantes", dijo.

Reconoció que no será fácil, pero nadie puede decir que no tienen posibilidades.

El Mandatario aseguró que su principal carta es que nació y creció en la Ciudad de México, y la gente lo conoce.

"Mucha gente que me conoce lo sabe que yo vengo de abajo, de la lucha, soy una persona que me han costado mucho las cosas y ver las necesidades de la Ciudad de México, pero como te menciono hay que ver los tiempos, vamos a ver qué nos dice Mario Delgado", insistió.

Aseguró que Morena lo quiere como candidato a la Alcaldía de Cuauhtémoc, pero él no aspira a eso ni a una senaduría.

"Yo se los había dicho que sí quería competir, pero no eran los tiempos, y ahora pues ya se están acercando los tiempos. Sí me quieren allá en la Cuauhtémoc, pero no, vamos a esperarnos y vamos a ver qué me comenta Mario Delgado", dijo.

El lunes, Morena lanzará la convocatoria para que los aspirantes a la Jefatura se inscriban el 25 y 26 de septiembre.