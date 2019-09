Estalla conflicto al interior del SME

Ciudad de México





Presuntos integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas lanzaron petardos contra el edificio sede del SME y afectaron la circulación sobre Insurgentes Norte y Antonio Caso, así como al Metrobús, en el marco del aniversario 59 de la nacionalización de la Industria Eléctrica.

Te puede interesar: SME lanza petardos a sede sindical en Insurgentes

Jorge Sánchez, quien se denomina líder interino del SME y que entregó en Palacio Nacional, 32 mil firmas a favor de la destitución de Martín Esparza, se deslindó de los hechos al afirmar en un video, que, al término de su congregación frente a Palacio Nacional, sus seguidores se dispersaron.

Sánchez agregó que Martín Esparza lleva diez años “negociando tomas de nota” con los gobiernos, y apuntó que “no es mi línea exponer a la gente a que la golpeen a que le quiten, no tiene sentido salir a las calles a desahogarnos como locos, lo que no ganemos con la ley no nos lo van a dar”.

En tanto, Alejandro Muñoz, ex tesorero del SME, identificó a los grupos de Ramón Rodríguez y Pablo Ramírez (ex secretario de economía de Martin Esparza) como los inconformes que causaron caos en las inmediaciones del sindicato, además de trabajadores del propio grupo de Esparza “que ya están hartos” del líder sindical.