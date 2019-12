Estamos limpiando la casa: Zaldívar

Ciudad de México.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro Arturo Zaldívar, advirtió que en el Poder Judicial ya no habrá corrupción y nepotismo.

"La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado", dijo en su informe de labores.

"Que quede claro que esto acabó, que no toleraremos a servidores públicos que anteponen el intereses personales a la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso".

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ministro reconoció que el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo.

"Por lo contrario, esta práctica se recrudeció en años recientes", señaló.

Asimismo, señaló que se ha arraigado un "nocivo" corporativismo judicial.

Al informe asisten integrantes del Gabinete, así como las presidentas del Senado, Mónica Fernández, y de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.