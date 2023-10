Tel-Aviv, Israel.- En menos de 12 horas, la estancia de la mexicana Gloria Jiménez Duhart en Israel se convirtió en una pesadilla.

Llorando, ha enviado mensajes a su familia sobre el terror de estar en ese país del Medio Oriente, mientras sus parientes suplican al Gobierno que la saquen de esa zona de guerra.

La mujer, originaria de Guadalajara, Jalisco, llegó el pasado viernes a Tel Aviv, ciudad de la costa del Mediterráneo de Israel; a dos días de haber cumplido 38 años había descrito su estancia como agradable, pero todo cambió ayer.

Acababa de publicar historias en las que anunciaba una oración por el pueblo mexicano, luego de que se enteró que tembló el viernes por la noche, pero horas después la situación cambió y las plegarias eran para ella.

"Ya no quiero estar aquí. Están cayendo (bombas) aquí en Tel Aviv. En menos de 10 min se han escuchado como 7 explosiones. ¡Ya empezó de nuevo! ¡Ya comenzó otra vez!", señaló Gloria en uno de los mensajes que envió a su familia cuando la organización Hamas atacó territorio israelí.

"Pedirles por favor que me pongan en sus oraciones, chicos, se está poniendo muy feo esto; ahorita estoy en Tel Aviv, empezaron a escucharse hace como 20 minutos explosiones súper cerquita, nos empezaron a desalojar, ya nos pusieron en nuestras habitaciones, hay ciertos protocolos, pero estoy muy asustada, porque se escuchaba como si estuviéramos acá afuera, empezaron a sonar las alarmas".

En Israel supo cómo sonaba una alerta de emergencia por ataque, cómo era cuando una bomba estallaba y comprendió que, para conservar su vida, debía esconderse.

"No nos dejaron salir al búnker (habilitado en caso de ataque terrorista). Los policías dieron la orden de no salir del hotel porque parece que está sucediendo en las calles, (nos dicen que) prácticamente que no nos vean", les informó.

Desde la ventana del hotel donde se hospeda grabó cómo caían del cielo una especie de bolas de fuego en serie que, al tocar el suelo, consumían autos, establecimientos y viviendas.

Al ver todo esto, de manera desesperada la familia pide ayuda por todos los medios posibles; sin embargo, no han tenido respuesta para sacar de ese territorio en conflicto a la mexicana que decidió turistear en Israel.

'Sólo quería dar un tour'

Ana Lilia Jiménez dijo en entrevista con Grupo REFORMA que su hermana Gloria fue seis meses a Irlanda a estudiar y, al terminar, decidió visitar esa nación.

"Dijo 'ya que ando por acá, ya estoy por regresar a México, pues me aviento un tour'. Se fue a Egipto a las pirámides y de ahí se fue a Tel Aviv y llegó ayer (6 de octubre). Todo estaba bien y tenían sus tours programados", contó.

"Iba a ir al Río Jordán y Jerusalén, y a un montón de lugares. Hoy (ayer) en la mañana de acá (México) me paro como a las 6:30 de la mañana y veo la noticia del ataque en Gaza, pero está cerca".

Su hermana le dijo que los tours empezaron a ser cancelados; ella estaba confiada en que esa era una de las ciudades más seguras de Israel, pero los ataques continuaron y Gloria les habló llorando.

"Llorando me dice 'está súper peligroso, ya se está poniendo bien feo'. Le dije '¡pídete un vuelo y salte, al que (país) sea, donde sea!', y dice 'ya están cancelando todos los vuelos, ya declararon estado de guerra'", detalló.

"Está ella como con 25 extranjeros, son de Grecia, Italia y Rusia, pero ella es la única mexicana. Me dice que tienen unos búnkers de seguridad que están por todo Israel, pero que no pueden ir porque las calles están muy peligrosas".

Mientras la alerta no sea levantada, refirió Ana Lilia, ellos no pueden salir ni de sus hoteles y el temor creció por los constantes ataques del sábado.

"Los mandan a sus cuartos a todos y que, cada que suena la alerta, se tienen que bajar todos al primer piso y me dice que eso está pasando cada 15 minutos.

Hace como 3 horas (14:00 horas en la CDMX) me dijo que había muchas detonaciones alrededor del hotel que se llama Blue Sea y que cada vez los escucha más cerca", expuso.

Han pedido ayuda a la Embajada de México en Israel y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La hermana piensa que, por ser fin de semana, las autoridades mexicanas no contestan, pero exigió el apoyo ante esta situación de emergencia.

"Nada más (de la Embajada) me mandaron un mensaje automático de 'sigan las recomendaciones', y un link que no abre. Ya estoy como loca ¿Qué hago? Ella se fue a estudiar inglés, a acreditar el idioma para su trabajo, estudió turismo.

Quiero a mi hermana de vuelta", suplicó.

En redes sociales pidió ayuda a la Cancillería, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard.