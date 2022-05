Estará hermana de Cecilia en México hasta hallar justicia

Reforma

Ciudad de México.- Helena Monzón, quien llegó el martes desde España para asistir al funeral de su hermana Cecilia en Puebla, aseguró que su estancia en México se acabará hasta que encuentre justicia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con Grupo REFORMA, la abogada con doble nacionalidad (mexicana-española) aseguró que, si bien le preocupa la inseguridad que se vive en el País, su misión es asegurarse que se siga una correcta indagatoria por el feminicidio de su única hermana, la mayor, el pasado 21 de mayo.

"Soy abogada, también, trabajo en un despacho en Barcelona. Voy a estar el tiempo que haga falta para asegurar que el caso de mi hermana está medianamente encausado, que hay una línea de investigación clara y hay elementos acusatorios", dijo en entrevista.

"Además tengo un abogado con confianza para llevar lo que quede con procedimiento, un abogado temporal, de urgencias que salió a dar la cara y que ahora mismo estamos con la Barra de Abogados para designar una representación más definitiva".

La familia Monzón, cuyo padre es originario de España, la madre de México y todos viven en Barcelona, tuvo apenas en Semana Santa la visita de Cecilia a Barcelona, sin que ésta les alertara de alguna amenaza reciente que le preocupara.

En ese mismo lapso, Helena viajó con Cecilia a Londres por tres días, sin que tampoco ella le contara sobre una advertencia que atentara contra su seguridad o vida, la cual le arrebataron en el Municipio de San Pedro Cholula.

"Es algo que lo hemos comentado, cuando nos vimos en el funeral, los más cercanos, los más próximos a su día a día. Justo ahora acaba de estar con nosotros, no había comentado que algo le preocupara, y si hubiera existido, tengo plena certeza que hubiera venido a mí, igual que había pasado en ocasiones anteriores", dijo.

Sobre la indagatoria, aseguró que el pasado martes tuvieron una primera reunión con la titular de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios, así como con el Fiscal general, Gilberto Higuera, donde les informaron que todavía había poco detalle.

"Tuvimos ayer una reunión, una primera reunión, sí que nos dijeron precisamente ésto, tampoco traen mucho detalle, de momento el procedimiento es muy sensible y lo están manejando con el recelo que merece un caso así, por su notoriedad y las condiciones que se dio, no te puedo decir por qué línea están apostando por el momento, les preguntamos si van a dar un avance y nos dijeron que de momento no podían hacer ninguna confirmación".

Reveló que es cierto que su hermana preparaba un litigio por pensión alimenticia contra Javier López Zavala, ex Secretario de Gobernación con Mario Marín, por un hijo en común, de cuatro años de edad.

"Esto de la pensión alimenticia lo conozco todo, con detalle, ¿Tengo algún elemento para considerar que es el detonante de la situación?, no voy a hacer conjeturas, le corresponde a Fiscalía, espero que no", respondió.

"Mi hermana era una madre trabajadora, soltera, que se hacía cargo al 100 de un menor, hay un tema de alimentos, revelador de esta situación, entonces mi hermana para poder hacer esto había una tía directa, hermana de mi madre, ella fue la que recibió mensajes de condolencias, sí que eso existió, a mí no (me ha contactado), de momento no, no sé si llegase a acercarse a mí, a dar la cara".

Además de este personaje político, la activista también tenía problemas con el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac; el ex aspirante de Movimiento Ciudadano Manlio López Contreras, y el ex Edil de San Pedro Cholula Luis Alberto Arriaga.