Esto deben hacer estados e IP que quieran importar vacunas Covid

Ciudad de México

El gobierno de México autorizará a los gobiernos de los estados y a la iniciativa privada la importación de vacunas contra el covid-19 para realizar sus propias campañas de vacunación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la rueda de prensa matutina de este viernes, el titular del Ejecutivo dijo que la medida se tomó para evitar que se acuse al gobierno federal de que incurre en prácticas monopólicas.

"Cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización.

"Es cuestión además de poner orden, saber a dónde las van a aplicar, que una empresa quiere poner la vacuna para proteger a sus trabajadores, desde luego que sí, adelante", aseguró el presidente.

Reiteró que, para tramitar el permiso de importación, se deberá solicitar por escrito y acompañar la solicitud con el contrato firmado con la farmacéutica que elabore las vacunas.

López Obrador dijo que si los gobiernos de los estados desean realizar campañas de vacunación paralelas a las del gobierno federal están en posibilidad de realizarlas.

"Si ellos quieren llevar a cabo un plan paralelo al plan nacional no hay ningún problema, sólo es que informen dónde van a vacunar y a quién van a vacunar y si van a tener vacunas.

"No hay ningún problema, no debe haber desorden, no hay motivo para eso y tampoco para uso politiquero, electoral, de la vacuna", recalcó el presidente.

El subsecretario de salud, Hugo López Gatell puntualizó que hasta la noche del jueves se habían aplicado en total 567 mil 379 dosis de la vacuna, y de ellas 18 mil 510 ya se trataban de la segunda dosis aplicada a personal de salud que atiende a enfermos de covid.

REQUISITOS:

Deben solicitar por escrito el permiso de importación.

Deben enviar un oficio al secretario de Salud explicando que quieren participar en el plan de vacunación.

Deberán presentar el contrato de compra-venta de las vacunas.

Las vacunas deben ser de farmacéuticas autorizadas.

Deben señalar el número de dosis adquiridas.

Deben poner el detalle de dónde esperan aplicarlas.

Fuente: www.excelsior.com.mx