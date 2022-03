Estoy deshecha, pero no hay de otra: mamá que denunció a su hijo tras Gallos-Atlas

/ Una madre entregó a su hijo luego de la orden de aprehensión en su contra por la violencia en el Gallos vs. Atlas

CDMX.- Su hijo no estaba en su casa cuando llegaron los policías a hacer un cateo, por lo que estos sugirieron a su mamá entregarlo en caso de tener contacto con él y así lo hizo. Ahora, pese a estar “desecha”, la mujer aseguró que “no hay de otra” y ahora su hijo enfrenta a la justicia tras los hechos violentos en el partido de Gallos vs. Atlas.

Mediante sus redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó una entrevista en la que la madre de uno de los más de 10 detenidos por los hechos violentos que dejaron 26 heridos, narra cómo fue que decidió entregar a las autoridades a su hijo.

"Los policías me dijeron que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de, pues, de él y bien de nosotros".

“Él llegó hace rato, yo platiqué con él y entonces le dije: ‘sabes qué —le digo— las cosas están así… vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía’. No me dijo nada, lo aceptó todo. Me dijo sí y aquí estamos, aquí estoy yo”, comenta al inicio de la grabación.

Su hijo, de acuerdo con la Fiscalía, es uno de los cuatro detenidos ayer por la tarde, mismos que se sumaron a los 10 que habían sido aprehendidos en diversos cateos durante la madrugada.

Cabe mencionar que esta tarde, ya fueron vinculados a proceso 6 de los presuntos sospechosos, mientras que dos más, por falta de pruebas según lo determinado por un juez, fueron liberados.

La mujer llamó a las familias de más presuntos involucrados en los hechos del pasado sábado en el Estadio Corregidora a denunciarlos y entregarlos a las autoridades, tal como lo hizo ella.

"Pues que cada persona que tenga datos, que sirvan aquí para la Fiscalía, pues para nuestros hijos o hijos propios de las personas que a lo mejor están aquí; pues que se acercaran, como lo hice yo.

“Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra. No hay de otra, aquí estoy y estoy con él”, afirma con la voz quebrada.

Ayer, la Fiscalía de Querétaro solicitó la ayuda de la ciudadanía para que en caso de contar con información que ayude a dar con el paradero y aprehensión de 14 sospechosos más lo indique de manera anónima al 442 238 7622.