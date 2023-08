Estoy lista para ganar el domingo: Xóchitl

CDMX.- Arropada por el presidente del PAN y el grupo de senadores, Xóchitl Gálvez aseguró que está lista para vencer en la jornada del domingo organizada por el Frente Amplio por México.

"Estoy lista para ganar el domingo", expresó durante la apertura de los trabajos preparatorios de la bancada que se celebró en la sede panista en una coyuntura marcada por la incertidumbre que desató el dirigente priista Alejandro Moreno tras reconocer que su correligionaria Beatriz Paredes va abajo en las encuestas.

El domingo 3 de septiembre está programada la celebración de la consulta en urnas a la población que se registró en el padrón.

La senadora Lilly Téllez, que había pretendido buscar la postulación del Frente, se presentó, se tomó la foto y saludó afablemente a Xóchitl, aunque cuando el grupo gritó "Pre-si-denta, Pre-si-denta", se abstuvo de corear la consigna y de hacer la xochiseñal.

Marko Cortés, líder nacional, le dijo a Lilly Téllez que el blanquiazul y el Frente la van a necesitar para los días que vienen. Por lo pronto, en un gesto que era impensable hasta hace dos meses, exaltó la figura de Xóchitl como elemento aglutinante de Acción Nacional.

"Quiero expresarle mi reconocimiento porque ella, para empezar, no quería, y eso es una realidad: a ella se le buscó por varias vías, varios actores del partido, fuera del partido y ella decía, 'no', y lo decía públicamente: 'yo quiero la Ciudad de México, es para lo que he venido trabajando', pero se le terminó convenciendo y se terminó convenciendo y una cosa es cuando tú convences a alguien y lo traes a fuerza en un lado o en otro, o cuando esa persona se convenció", planteó el dirigente.

"Has estado temprano, tarde, noche, hablando con diferentes grupos de la sociedad. Xóchitl la ha logrado, lo que en el PAN es difícil, unificarnos los panistas. Porque ha unido a los de antes, a los de ahora, los que estaban enojados, a los que estaban contentos, todo el PAN, los que ya no militaban en el PAN también se están sumando con Xóchitl Gálvez y eso muestra una gran capacidad de cohesión que has demostrado en este proyecto que emprendiste Xóchitl", celebró.