Estrategia migratoria reduce flujo de extranjeros

Ciudad de México— En los últimos 45 días, el Gobierno de México redujo en 36.2 por ciento el flujo de personas que cruzaron la frontera de Estados Unidos atravesando por México.

En conferencia de prensa este lunes, el Canciller Marcelo Ebrard dio a conocer esta cifra que ayer presentó al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una reunión privada que tuvieron en la sede de la Cancillería mexicana.

"La estrategia que implementamos en los últimos 45 días, que fue el despliegue de la Guardia Nacional y que se cumplan las leyes migratorias, ha llevado a que tengamos una disminución del flujo migratorio en 36.2 por ciento", señaló.

Detalló que el 7 de junio, el número de personas que habían llegado a Estados Unidos eran 3 mil 980 por día; y el 13 de julio, 2 mil 652 personas por día.

Reiteró que en los próximos 45 días se mantendrá la estrategia que se implementó luego de que el Presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas.

Las medidas tomadas contemplan el despliegue de más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para contener la migración que transita por territorio mexicano hacia Estados Unidos.

"No pactamos número para los próximos 45 días, pero vamos a mantener el esfuerzo para que la tendencia sea a la baja", señaló.

Ebrard dijo que en ese lapso se revisará el estado que guardan las estaciones y el trato a los migrantes, y para ello se ordenó al INM presentar un modelo de estaciones.

Para mejorar las estaciones Se pondrá a disposición del INM 60 millones de pesos del Fondo Yucatán.

Cuestionado sobre qué pasará después de estos 45 días, Ebrard señaló que se debe de fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM) para que el despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en tareas de migración no continúe.

El Canciller afirmó que al haber cumplido con la reducción del flujo migratorio se sacó, por ahora, el tema del acuerdo Tercer País Seguro de la mesa de negociación con Estados Unidos.

"El día de ayer no hablamos del acuerdo Tercer País Seguro, porque México logró sacarlo de la conversación porque México cumplió", manifestó.