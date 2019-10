Estropea error golpe en Tepito

Ciudad de México.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció ayer que hubo fallas en el reporte que policías entregaron a un juez, lo que provocó que 27 de los 32 detenidos en un operativo en Tepito fueran liberados.

Sin embargo, la funcionaria defendió el resultado y la forma en que se hizo el dispositivo, y lamentó que el juzgador hiciera a un lado otras evidencias.

"Con todo respeto al Poder Judicial, a su autonomía, me parece que fue desafortunada la decisión del juez.

"Creo que los jueces deberían analizar de manera integral los casos, ponderar el interés colectivo y revisar todas las evidencias", mencionó la Jefa de Gobierno.

El martes, policías capitalinos aseguraron espacios de vecindades conectados con túneles y pasadizos a manera de fortaleza. En su interior había droga, armas y dinero en efectivo de la Unión Tepito.

También detuvieron a 32 personas. El jueves, sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que la versión de la Policía sobre las aprehensiones era inverosímil y plagada de errores y mentiras.

Sheinbaum aseguró que las liberaciones no serán impugnadas, pero que la Procuraduría comenzará el proceso de extinción de dominio de los cinco departamentos.

"Debemos fortalecer la capacitación de la policía de la Ciudad para mejorar los informes que se entregan ante el Ministerio Público", agregó.

Omar García Harfuch, Jefe de la Policía, aseguró que tras el operativo hubo una labor de inteligencia que permitió llegar al lugar con dos órdenes de cateo.

"Vamos a revisar exactamente videos, parte policial, etcétera, pero todos estaban en esa parte de Peralvillo. Nosotros no fabricamos culpables", dijo.

En total, los agentes decomisaron 2.5 toneladas de mariguana, 50 kilos de precursor químico, 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetamina.

También, 13 armas cortas, 7 armas largas, un tubo lanza cohetes, 17 cargadores de arma larga, 37 cargadores de arma corta, mil 520 cartuchos útiles, 5 granadas y 1.5 millones de pesos en efectivo.

La defensa de los detenidos presentó un video para asegurar que estaban en una fiesta y no en los inmuebles asegurados.

Eran cráneos humanos

Además de droga y armas, en la fortaleza que la Unión Tepito tenía en la calle Peralvillo había un altar con cráneos... algunos de los cuales resultaron ser de humanos.

Ayer, las diligencias continuaban en el inmueble. Una fuente del Gobierno capitalino confirmó a REFORMA que por lo menos 40 osamentas de cabeza eran reales y que seguían analizando el resto de los objetos.

Estaban en una de las habitaciones cateadas, al rededor de un pedestal coronado con cuernos y junto a huesos, figurillas de diablos, herraduras y otros objetos de superchería.

En otros lugares, también se encontraron altares a la Santa Muerte y a Jesús Malverde.