EU dará a conocer los pasos para reabrir la frontera: Ebrard

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó que la reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos se dé el 21 de agosto.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia de prensa matutina sobre la posibilidad de que hoy se decida durante la reunión en Palacio Nacional con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reabrir la frontera para el 21 de agosto, cerrada de forma parcial desde el 20 de marzo de 2020.

"El 21 de agosto lo vería muy pronto, no creo que sea factible; sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo, no lo veo tan próximo para el 21 de agosto”, dijo.

Ebrard Casaubón precisó que espera que hoy Estados Unidos dé una respuesta sobre los pasos que se seguirán para la reapertura fronteriza después del 21 de agosto.

“Pero sí esperaríamos que hoy nos dieran una respuesta de qué pasos se tomarán para que lo más pronto posible, después del 21 de agosto se pueda reactivar la economía en la región fronteriza”, indicó.

El canciller explicó que México tiene argumentos tanto económicos, como en el avance de la vacunación fronteriza, para hacerle ver la conveniencia al vecino del Norte de la reapertura.

México tiene avance muy notable en la vacunación tal cual lo dijo el Presidente, si no tuviésemos esa vacunación es muy difícil que pidamos que se regularicen las circunstancias; inclusive en algunas ciudades estamos por encima del promedio que ellos tienen…tenemos buenos elementos tanto por el lado económico comercial como por el lado de la cuestión de salud para que ellos consideren”, explicó.

Ebrard Casaubón agregó que hay dos modalidades para la reactivación fronteriza.

“Ellos sabrán si cambiando actividades esenciales o lo van hacer de otra forma. El que venga el secretario Mayorkas da la posibilidad de hablar directamente con el titular, el responsable y vamos a aprovechar la reunión para plantearle estos elementos”, dijo.