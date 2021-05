'EU no tomó en serio pedido sobre organizaciones políticas'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos no tomó en serio su petición de no financiar a 'organizaciones políticas' opositoras a su Gobierno.

"No ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando, te refieres al financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión u organizaciones que participan en política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio".

"Eso es indebido, que el Gobierno de Estados Unidos entregué dinero a estás organizaciones, más en tiempos electorales, no tiene qué hacerse, es una intromisión a la vida pública de nuestro País", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal lamentó que EU no haya tomado en serio su petición y seguirán insistiendo de manera respetuosa de que ya no financien a 'grupos políticos de México'.

"Muy lamentable que el Gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa, de que ya no estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político del mundo", comentó.

El titular del Ejecutivo afirmó que la presencia del subdirector de la CIA, David Cohen, en el país se trata de una visita de rutina, pues su Gobierno decidió abrir las puertas y escuchar a todas las agencias.

"Es una relación vamos a decir de rutina, una visita de rutina, aclaro que no fue el director, fue el subdirector, y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias", señaló.