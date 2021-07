EU vacunará contra covid a 80 mil obreros de Tamaulipas

Tamaulipas.- Estados Unidos abrió su frontera con Tamaulipas para que un estimado de 80 mil obreros que laboran en las maquiladoras de Reynosa sean vacunados contra covid-19 con una sola dosis.

La primera etapa ya dio marcha y dentro del proyecto se tiene contemplado que al menos 3 mil trabajadores queden inmunizados con el biológico de la firma Johnson & Johnson.

Como nunca antes se había realizado, pues vamos a ver los resultados y luego tratar de llegar a más de 60 mil personas entre 18 y 39 años”, dijo Alberto Lara Bazaldúa, titular general del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras en Reynosa.

El también diputado local explicó que la prioridad es inocular a empleados jóvenes que son la base de la mano de obra en las 240 industrias que hay en la ciudad.

Ellos aún no se encuentran dentro del esquema de vacunación del gobierno federal de México y pues están vulnerables, sobre todo que Reynosa ha tenido un alza de contagios y muertes”, dijo.

La petición para la vacuna se hizo desde el mes de enero de este año después de enterarse que el gobierno estadunidense apoyaría a las maquiladoras que hay en la franja fronteriza con un 1.3 millones de dosis para acelerar la protección al personal de las empresas y que debido a la pandemia tuvieron que cerrar y tener pérdidas millonarias.

Después de una serie de diálogos entre autoridades del condado de Hidalgo, Patrulla Fronteriza, Departamento de Salud de los Estados Unidos y los empresarios de Tamaulipas finalmente llegaron a un acuerdo de que podían ingresar al condado de Hidalgo para recibir la dosis.

No importa si tengas visa o no, es subir al autobús, solo 25 personas, llegar y que dos enfermeras estadounidenses te inyecten y el camión se regresa”, señaló.

El dirigente dijo que acudirá a todas las maquiladoras para exhortar al obrero a que se inocule.

Es muy importante porque para nosotros porque hacemos muchos traslados a los Estados Unidos, es normal cruzar el puente y si no tenemos esas vacunas autorizadas por la FDA (Food and Droug Administration) no podremos cruzar. Ellos no podrán aceptarte una Cansino o una rusa”, detalló.