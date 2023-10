¿Eutanasia en México? Esta es la ley que impulsan diputados

Ciudad de México.- Poco países en el mundo han legalizado la eutanasia y México podría sumarse luego de la propuesta de diputados de cuatro grupos parlamentarios. Aquí te la contamos.

LA INICIATIVA

Con el apoyo de diputados de Morena, PRI, MC y PRD, la propuesta crea un título octavo ter en la Ley General de Salud referente a la eutanasia, pero se deberá cumplir con los siguientes supuestos:

✍️Haya una enfermedad terminal.

✍️El paciente sufra una condición médica irreversible, entendido como la condición que, sin producir la muerte inmediata, genera dolor físico o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico, que limita el ejercicio de una vida libre y autónoma y que no responde a los tratamientos curativos disponibles al alcance del paciente.

✍️Cuando haya agonía, es decir, existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, consciencia o capacidad de ingesta, con pronóstico de vida de dos a tres días.

✍️El paciente deberá ser mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y libre de cualquier influencia o presión. Debe haber una solicitud por escrito, firmada en presencia de un fedatario público y de dos testigos independientes.

✍️También tendrá que someterse a una evaluación médica para determinar si está en alguno de los supuestos de enfermedad terminal, condición médica irreversible o agonía.

✍️Habrá una evaluación psicológica exhaustiva cuando el médico tratante considere necesario la opinión de un psiquiatra, sobre la capacidad del enfermo para tomar la decisión de su eutanasia. ✍️Tendrá que haber al menos un médico o un comité médico que revise la solicitud de eutanasia y la evaluación del paciente, practicada por su médico tratante.

✍️La propuesta prevé el derecho de los médicos y del personal de salud a abstenerse de participar en la eutanasia por motivos personales o de conciencia.

La eutanasia no se ha legislado en más lugares del mundo porque nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte y pensar que podemos querer morir en algún momento, aun por asuntos religiosos; muchas veces porque hay grupos de poder que quieren imponer una visión religiosa a todos por igual, en lugar de dejar que cada quien, una vez que algo es legal, decida si lo usa o no, siguiendo su conciencia y los lineamientos de su religión, si la tiene o no", Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina.

VOLUNTAD ANTICIPADA

En México existe la Ley de Voluntad Anticipada que permite a enfermos terminales decidir si continúan o no con tratamientos que prolonguen su vida. No es eutanasia.

De acuerdo con las autoridades, la voluntad anticipada:

✅Regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal.

✅Promueve los cuidados paliativos y busca el mayor confort del paciente, respetando que la muerte llegue de manera natural según el curso de la enfermedad.

¿Y EN OTROS PAÍSES?

La eutanasia es legal en ocho países:

✅Bélgica

✅Luxemburgo

✅Colombia

✅Canadá

✅Nueva Zelanda

✅España

✅Países Bajos

✅Portugal