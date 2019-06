Evade Ebrard hablar de tercer país seguro

Washington DC, Estados Unidos (06 junio 2019).- El Canciller Marcelo Ebrard evitó responder sobre si había discutido la posibilidad de que México pudiera firmar con Estados Unidos un Acuerdo de Tercer País Seguro en materia de asilo durante su reunión en el Departamento de Estado esta mañana.

"No entraría ahora en detalle", dijo Ebrard al ser cuestionado por la prensa al salir de la reunión.

Aseguró que las negociaciones en EU continuarán esta misma tarde con el objetivo de evitar el amago del Presidente Donald Trump de implementar aranceles a México a partir del lunes

"Pienso que estamos avanzando y en la tarde podría darles una visión más concreta de en qué punto nos encontramos", dijo a reporteros.

De acuerdo con un alto funcionario de la Administración Trump citado por el diario The New York Times, el Vicepresidente Mike Pence solicitó el miércoles a Ebrard la firma de un Acuerdo de Tercer País Seguro que obligaría a aquellos migrantes que soliciten asilo a hacerlo primero en México.