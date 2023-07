Evaden 'corcholatas' de Morena bajar espectaculares

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Diez días después de que el Presidente pidió a las "corcholatas" que bajaran sus espectaculares, no le han hecho caso, y hasta han aparecido más.

"No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo, no estarían actuando correctamente (...) Ojalá y no lo hagan", dijo López Obrador el 11 de julio.

Grupo REFORMA contabilizó el 5 de julio al menos 170 espectaculares de cuatro corcholatas en avenidas principales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que significaría un gasto, hasta entonces, de al menos 15.3 millones de pesos, sin que nadie se hiciera responsable de su contratación.

En un nuevo recorrido por la Ciudad de México, se constató que los espectaculares siguen en su sitio, como el de Adán Augusto López en Galerías Plaza, en Circuito Interior. Más adelante, hay otros nueve panorámicos que promocionan al ex Secretario de Gobernación, quien en el conteo anterior dominaba la promoción, con 108 anuncios.

Los espectaculares de Claudia Sheinbaum reportados en la Ciudad de México siguen colgados, y también hay otros nuevos en Circuito Interior, Jardines del Pedregal o Río Consulado.

Los del libro "Marcelo Ebrard. El camino de México" siguen en pie también en la salida a Pachuca y cerca del AICM. Y uno nuevo apareció en Ecatepec, en el Cruce de la Vía Morelos y la carretera federal México-Pachuca. En el anuncio promete solucionar el eterno problema de la falta de agua en esa zona, a pesar de que los aspirantes tienen prohibido realizar promesas.

López Obrador y Morena se habían negado a admitir la ilegalidad de la promoción anticipada de las "corcholatas" que desde el 19 de junio están de gira por el País, a pesar de que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE afirmó que hacían actos proselitistas indebidos.

Tras el regaño presidencial, quien respondió presionado por reporteros, los candidatos se comprometieron a retirarlos.

"Desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el Presidente", dijo Sheinbaum la semana pasada en una entrevista.