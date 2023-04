Evalúan renombrar al Zócalo capitalino

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México evalúa cambiar el nombre al Zócalo capitalino.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que la senadora Mónica Fernández le comentó sobre la propuesta que impulsa para eliminar la forma en que se conoce actualmente a la explanada en el Primer Cuadro del Centro Histórico.

Según el planteamiento de la senadora, se llamaría Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

"Lo vamos a revisar. Inclusive la senadora Mónica Fernández, que es una de las que promovió este cambio, me lo comentó, me mandó todo el sustento; y lo estamos revisando aquí con Consejería Jurídica y con el Secretario de Gobierno para ver si procede este cambio o no", dijo Sheinbaum al respecto.