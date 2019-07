Evangélicos operan mil radios en clandestinidad; desde hace 20 años transmiten sin permiso

Ciudad de México.- Con el permiso o sin el permiso de las autoridades, miles de obispos, pastores y líderes evangélicos transmiten sus creencias a través de las ondas hertzianas en al menos mil radios clandestinas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Porque compartir la palabra de Dios no conoce fronteras, burocracias ni reglamentos, aseguró Alfonso Farrera González, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos.





Nosotros tenemos operando radios en toda la República Mexicana. Mínimo son mil radios, que de alguna forma son piratas (…) y son piratas porque desafortunadamente el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) nunca ha querido regularizarnos (…) Hemos hecho muchas solicitudes y nos ponen mil obstáculos, además de ser muy caro.









(Por ejemplo) un perito de IFT nos cobra hasta 40 mil pesos por evaluar las instalaciones, cuando yo tengo 20 ingenieros cristianos, que son de nuestro grupo, y no nos cobran nada (…) Ellos (IFT) nos orillan a la piratería”, afirma Farrera en entrevista con Excélsior.





El 21 de febrero y el 13 de marzo pasados, pastores evangélicos plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunieron en Palacio Nacional, la intención de adquirir concesiones de radio y televisión. El jefe del Ejecutivo encargó el asunto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Gobierno, Zoé Robledo, quien fue sustituido por Ricardo Peralta Saucedo, cuya oficina reportó que “seguimos en la misma posición. No hemos sacado nada sobre el asunto. Tampoco se ha presentado ninguna iniciativa o algo parecido”.

Sin embargo, el abogado cristiano indica que si bien el tema apenas fue puesto en la agenda pública, “nosotros tenemos más de 20 años con miles de radios y cada día instalamos cinco o diez radios. Cada día”.





HAY INFRAESTRUCTURA

Farrera González hizo un llamado al Presidente a que, si realmente quiere combatir la violencia y la delincuencia, y con ello ayudar a la sociedad a volver a tener valores y principios, “nos hable a nosotros que ya tenemos toda la infraestructura, toda la plataforma y las redes de comunicación, incluida la radio; porque no hay un lugar del país donde no tengamos una estación. No somos improvisados, y nosotros lo haríamos sin ningún fin político o económico. No cobraríamos nada”.

La Barra de Abogados, una asociación civil que representa a miles de pastores evangélicos, tiene una amplia red de radios pirata en todo el país. En el Sureste plantaron 400 estaciones, 250 sólo en Chiapas, que incluyen 19 en Tuxtla Gutiérrez. En Oaxaca, Tabasco e Hidalgo funcionan, en promedio, 60 aparatos transmisores en cada entidad. En los estados del centro operan 210 radios, en el noreste 60 estaciones y otras 300 están distribuidas en las demás entidades.

65 mil asociaciones cristianas evangélicas hay en el país; sólo 5,572 tienen registro. Aglutinan a 30 millones

La infraestructura incluye la instalación de radios de 150 watts de potencia, para poblaciones muy pequeñas, con un costo de 26 mil 900 pesos. Radiotransmisores con antena más grandes pueden conseguirse a 42 mil 900, los de 350 watts; a 56 mil 900 pesos, uno de 600 watts, y a 69 mil 900 pesos de mil watts; todos incluyen antena y cable. Un radiotransmisor de 10 mil watts o más puede costar entre 300 mil y 600 mil pesos.





Tenemos radios pequeñitos, de 150 watts de potencia y aparatos de hasta 10 mil watts. En Chiapas tenemos radios de ese alcance, que llegan hasta Guatemala y a otros países. Ahí es grande, porque sabemos que el IFT no entra ahí, porque es territorio zapatista”, revela Farrera.









EN EL LÍMITE LEGAL

El artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130 constitucional, prohíbe expresamente a las iglesias y a los ministros de culto poseer u operar estaciones de radio y cualquier otro tipo de telecomunicación.

50 estaciones se tramitaron este año ante el IFT; 20 de ellas en el primer periodo y 30 en el segundo. Tienen ya 3 radios legales

Para el abogado, esa ley secundaria, y específicamente ese artículo, son violatorios de la Constitución.

Dice que es una ley “obsoleta, incongruente, ilógica, es absurda y es discriminatoria y no puede estar por encima de los artículos 1, 6, 7 y 24 de la Constitución, que establecen como derecho humano la libertad de difundir nuestras creencias, el tener una religión, el manifestar y difundir las ideas y pensamientos.





Aunque no seamos abogados, todos sabemos que ninguna ley está por encima de la Constitución, que prohíbe en su primer artículo discriminar por cuestiones religiosas (…) Cuando tú me aplicas una ley secundaria, estás ignorando la Constitución, no sólo estás violando mis derechos humanos, sino están violando la Constitución. Ahí hay mucha ignorancia o muy mala fe”, lamenta.





—Pero no les están negando ese derecho, porque pueden rentar espacios en radio y televisión.

—A ver, sería lo mismo que me nieguen la compra de un carro porque soy cristiano. Ahí están los taxis, los camiones, los aviones, pero por qué yo voy a rentar si todo mundo puede comprar un carro. ¿Por el simple hecho de ser cristiano? Me estás excluyendo, me estás discriminando, y eso viola la Constitución. El artículo 23 de la Corte Interamericana dice claramente que los religiosos tienen derecho a difundir por cualquier medio sus pensamientos.





Nosotros no queremos ningún privilegio, ni menos que nos regalen nada. Jamás nos ha regalado nada el gobierno. Más bien, nosotros tenemos mucho que darle al gobierno y a la sociedad”.





Farrera indica que la feligresía cristiana es la que sostiene las radios, por medio de donaciones, de aportaciones, de ofrendas.





—¿Y para qué necesitan las radios?.0

—Nosotros necesitamos las radios para difundir valores, para compartir principios, ética, la forma como debe vivir la familia, además de que para nosotros es un mandato bíblico, y de alguna manera tratamos de sensibilizar a la sociedad.





Ahora bien, no queremos necesariamente predicar doctrina, que para eso están los templos. Cada quien en lo suyo. La radio que proponemos es más social, más cultural, inclusive transmitir ciencia. Quizá sí temas con fondos bíblicos, porque ahí está nuestra esencia. Si no les gusta oírnos, pues que le apaguen o le cambien, pero que no nos quiten ese derecho”, comenta Farrera.





Aclara el abogado cristiano que no todas las estaciones son pirata. “Ahora ya tenemos tres concesiones bien hechas, legales. Y estamos en espera de 20 más, en el primer periodo (de 2019) y otras 30 en el segundo periodo. Estamos en proceso de legalizar este año 50 radios”.

“No nos vamos a rendir”





Nosotros vamos a estar en la lucha (por obtener una concesión de radio), no nos vamos a rendir. Eso sí le aseguro, que vamos a luchar”, dijo el pastor Emilio Mino Lara, quien opera una estación con contenido cristiano en Morelos.





Explica que, pese a los obstáculos legales, buscan seguir transmitiendo por radio “no tanto para predicar una religión, sino es algo de tipo social, de participación ciudadana”.

Considera que es su derecho expresar su fe, su convicción basada en la Biblia, porque eso va a mejorar la vida de los oyentes. “La gente necesita conocer de Dios, conocer la Escritura (Biblia)”, afirma.

Indica que han buscado integrarse a la legalidad y “estar bien delante de las autoridades. Sin ser perseguidos, sin ser censurados, con ese derecho que tenemos como ciudadanos de expresar nuestras ideas”.

RESTITUIR EL TEJIDO SOCIAL

Juan Manuel Soto, quien transmite contenido bíblico por medio de la radio en Jalisco, afirma en entrevista telefónica que lo hace y lo seguirá haciendo “porque estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra sociedad, y creemos (los evangélicos) que podemos aportar para que haya una restauración, una reconstrucción del tejido social. Es el punto principal”. Considera que, si les dan la oportunidad “podemos edificar con estas ideas de vida”.





Ahora yo tengo una radiodifusora, pero es por internet. Y la verdad me he sorprendido del alcance de los programas. Cruza las fronteras (…) y ahora queremos aprovechar la nueva tecnología y las redes sociales”.





Especialidad, la música cristiana

En Nuevo León por lo menos dos emisoras trasmiten música cristiana, y lo hacen tanto por AM como por FM.

Radio Esperanza usa el canal 11.40 de AM, en una estación del Grupo Radio Alegría, que también es propietario del periódico ABC de Monterrey.

En tanto, Vida Nueva Radio se identifica como Vida 88.7 FM.

Por internet también hay dos espacios destinados a música y programas de evangelización. Se trata de Radio MC Radio Música Cristiana y RadioPescador.com.