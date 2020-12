Evidencian abusos contra menores en DIF de Morelos

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Tras protagonizar una trifulca, menores internados en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) de Morelos fueron sometidos en septiembre por elementos de la Policía estatal mediante golpes y obligados a hincarse con las manos atadas a sus espaldas, se aprecia en diversas fotografías proporcionadas a REFORMA.

En ese entonces, los hechos fueron negados por el Gobierno del Estado.

Los hechos se registraron el 1 de septiembre y, al día siguiente, el Ombudsman de Morelos, Israel Hernández, fue llamado por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco-, luego de que declarara que, en entrevistas por separado, los adolescentes contaron que habían sido golpeados y humillados.

"Me marcó personalmente el Gobernador y me pidió que si tenía oportunidad de hablar sobre el tema. Me reuní con ellos en la tarde noche, estaba Blanco; a su derecha el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; el Comisionado Estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros; a su lado izquierdo estaba el hermano del Gobernador, Ulises Blavo (que no ostenta un cargo en el Gobierno); y la Secretaria de Hacienda, recién nombrada, Mónica Boggio", recordó Hernández.

"Los cinco me destrozaron, se me fueron con todo. La principal inconformidad y por la que me crucificaron y me hicieron un juicio sumario fue del Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, porque consideró que mi declaración de que habían estado hincados y descalzos había sido muy irresponsable", lamentó el Ombusdman.

En fotografías proporcionadas a este diario por policías estatales, que participaron en el operativo, se aprecia que los menores, hombres y mujeres, sí fueron hincados con el dorso descubierto, descalzos, y con las manos atadas con lazos.

De acuerdo con sus testimonios vertidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del Estado, que inició una queja de oficio, los policías los sometieron a "jalones de greñas y varillazos en las pantorrillas".

El CASA está a cargo del DIF Morelos que encabeza Natalia Rezende Moreira, esposa del Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

"Los adolescentes estaban inconformes, se estaban manifestando, según las versiones de ese día estaba escalando la violencia, yo instruí a un Visitador para que constatara lo que se estaba haciendo sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía estatal.

"Cuando llegó el Visitador tipo 9 de la noche, me reportó que le negaban el acceso, no le permitían ingresar porque según no podían garantizar su seguridad. Estuvo alrededor de una hora insistiendo pues en ese tiempo pudieron ocurrir abusos, al final de cuentas lo dejan ingresar, aun cuando los policías de la CES estaban en el operativo. Ya que logra ingresar, supuestamente ya estaba todo controlado, ya no había en la explanada ningún adolescente", expuso Hernández en entrevista.

Sin embargo, en las imágenes se observa que todos los menores fueron hincados en fila en la explanada y atados de las manos frente a un muro, por lo que mandos del operativo evitaron que el Visitador presenciara ese hecho.

"Le dije al Visitador que pidiera una entrevista con todos los menores, así lo hace y por separado, algunos golpeados y los que nos llamó la atención, y se sigue investigando, es que son coincidentes en rendir su testimonio respecto a los abusos y golpes", explicó el titular de la CEDH.

"Me retó el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, '¿qué vas a hacer si no lo pruebas, te vas a retractar, vas a pedirnos una disculpa?', y les dije que para eso eran las investigaciones, que tienen que rendir los informes que les voy a solicitar y digan la versión de los hechos", reprochó Hernández.

La queja de oficio sigue en integración, no obstante, la CES ya argumentó en su informe que sus elementos fueron los agredidos por los adolescentes.