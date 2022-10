Evita AMLO que General responda sobre Guacamaya

CDMX.- Afecto a dejar que miembros de su Gabinete contesten cuando son aludidos en la mañanera, ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó que el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, respondiera sobre el hackeo de Guacamaya.

En la mañanera, en Ciudad Vitoria, Tamaulipas, se preguntó al Mandatario federal y al mando militar sobre el hackeo, pero López Obrador respondió que el hackeo fue un "absoluto fracaso" y que "no funcionó".

El General Sandoval no tomó la palabra.

"Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso, en general, cómo lo anunció Loret de Mola, casi el derrumbe de nuestro Gobierno, a lo mejor lo tienes, entonces como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió 'puje', les dejo de tarea lo que significa, quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, ya que le busquen otro, eso no funcionó", afirmó el Presidente.

"Porque la mañanera pues es un diálogo circular, de comunicación, hay muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, es el periodismo un imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada, esto es otra cosa

"Entonces, ¿para qué nos metemos en eso?, cuando haya algo así que se apuren a buscar, ya les dije, no va a ser fácil, a mí me han investigado desde 1977", tronó López Obrador.

Después se lanzó contra sus adversarios los conservadores que están tramando qué maldad van a hacer, y soltó que no va a "manchar la mañanera" con temas como el del hackeo.

"Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman. Están nada más viendo qué maldad van a hacer, son malos de malolandia, entonces, por eso, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera", adelantó.

-¿Que pasa con esa información?, se le preguntó.

"Están utilizando cualquier información, ya la guacamaya se volvió zopilote", sentenció.