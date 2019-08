Evitan reelección de Batres y él acusa a Monreal

Ciudad de México.- En votación en urna, senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazaron la reelección de Martí Batres como Presidente de la Cámara alta, y el legislador arremetió contra Monreal, a quien acusó de ensuciar el proceso.

En la consulta, en la que se permitió de último momento participar a senadores de Encuentro Social (PES), 33 votaron por una nueva Presidencia, 22 por la reelección de Batres y se contabilizaron dos abstenciones.

En su cuenta de Twitter, Batres dijo que no avala los resultados del ejercicio.

"El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena", escribió Batres en su cuenta de Twitter.

"No avalo los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de #Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado".

El todavía Presidente del Senado expuso que ante tales condiciones debe dejarse votar a la bancada del Partido del Trabajo (PT).

"Se convocó a votar a senadoras y senadores de Morena. De última hora se dejó votar al Grupo del PES. En consecuencia debe dejarse votar al Grupo Parlamentario del PT", sostuvo.