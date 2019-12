Evo se despidió pero no para siempre: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que habló con Evo Morales antes de que se fuera a Argentina y que se despidió, pero no para siempre.

El mandatario federal dijo al boliviano que México era su casa y que estaban las puertas abiertas.

"Se despidió de mi Evo, no para siempre, se despidió de mi porque se fue a Argentina, hablamos, le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para todos los luchadores sociales del mundo, haciendo honor a lo que ha hecho nuestra política exterior que ha sido ejemplar en otorgar asilo a perseguidos políticos", indicó López Obrador en su conferencia mañanera.

"Hemos dejado de manifiesto que no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no, y hablé con Evo, se fue, muy agradecido con el pueblo de México, muy agradecido con los mexicanos, se fue a Argentina, al menos eso fue lo que me comentó, hablamos por teléfono antier en la noche".

Ayer, seis días después de dejar México, Evo Morales escribió un tuit para agradecer el rescate y el posterior asilo que le concedió el Gobierno de México.

Luego, el nuevo Canciller de Argentina, Felipe Solá, informó que el boliviano se quedará en ese país como refugiado y soltó: "Evo Morales se siente mejor acá que en México".