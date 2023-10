Ex de Kevin Federline desmiente memorias de Britney Spears

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En su reciente libro de memorias, "La Mujer en Mí", Britney Spears ofrece al público una visión más cercana a su vida y sus relaciones pasadas. Sin embargo, una de las revelaciones de su libro desató una polémica, ya que la ex prometida de su ex marido Kevin Federline, Shar Jackson, cuestionó la veracidad de su relato.

En su libro, Spears afirma que ella "no tenía idea" de que Kevin Federline ya era padre y tenía una prometida embarazada cuando comenzaron su relación.

"Vivía en una burbuja y no tenía muchos buenos amigos cercanos en quienes confiar y de quienes obtener consejos. No tenía idea hasta después de haber estado juntos durante un tiempo y alguien me dijo, '¿Sabes que tiene un nuevo bebé, verdad?'", escribió Spears en el libro.

Sin embargo, Shar Jackson, la ex prometida de Federline en ese momento, contradijo esta versión. En una entrevista con The Daily Mail, Jackson afirma que Spears estaba plenamente consciente de su embarazo y que incluso estuvo presente en el hospital cuando Federline y Jackson dieron la bienvenida a su segundo hijo, Kaleb.

Jackson, quien es actriz, presenta una versión diferente de los eventos, afirmando que Spears estuvo esperando en un vehículo estacionado en el hospital mientras Kaleb nacía.

Después del parto, según Jackson, Federline y Spears se fueron, dejando a Jackson sola en el hospital con su bebé.

"Me sentí traicionada y aplastada", dijo Jackson a la revista. "Pensé, '¿Cómo podías hacer algo así?'".

Jackson y Federline habían estado en una relación durante dos años cuando este último conoció a Spears en 2004. Federline ya era padrastro de los hijos mayores de ella y compartían una hija juntos.

"Un día, cuando tenía náuseas por la mañana y estaba a punto de seis meses de embarazo, Kevin tenía una audición para un comercial de coca cola o algo así en Los Ángeles... luego no supe nada de él durante tres días", dijo Jackson. Ella afirmó que Federline conoció a Spears en un club en esa primera noche en Los Ángeles.

Jackson afirmó que, a pesar de descubrir la infidelidad de Federline, acordaron seguir juntos y resolver la situación. Sin embargo, Federline le dijo que viajaría al extranjero por trabajo, pero en realidad estaba viéndose con Spears, y las fotos de ambos en la playa salieron en los periódicos, dejando a Jackson en estado de shock.

La relación entre Federline y Spears evolucionó rápidamente, y se comprometieron poco después del nacimiento de Kaleb. Se casaron en septiembre de 2004 y tuvieron dos hijos juntos antes de separarse en 2006.

En medio de esta controvertida disputa, Jackson enfatiza que no alberga rencor hacia ninguno de los dos, calificando su relación como "una fantasía para ambos".

"Para mí, cualquier cosa construida sobre una base inestable no durará y comenzaron de manera inestable porque él estaba en una relación", dijo.

"Nunca odié a Kevin, porque si realmente amas a alguien, no puedes odiarlo".

De acuerdo con The Daily Mail, Jackson y Federline siguen siendo cercanos.